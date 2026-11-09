Telugu

Jhumka with Chain: చీరల మీదకు గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే జుంకా విత్ చైన్

life Nov 09 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:vriksham jewels
Telugu

త్రిబుల్ లేయర్ మాటీ..

గుండ్రటి ఫ్లవర్ మోటిఫ్ జుంకీకి ముత్యాల వరసలతో కూడిన త్రిబుల్ లేయర్ మాటీ ఇచ్చారు. ముత్యాల హంగులతో సాంప్రదాయ వస్త్రధారణకు ఇది చక్కగా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: vriksham jewels
Telugu

ముత్యాల చైన్..

ఆకుపచ్చ రాళ్ల కాంబినేషన్‌తో తీర్చిదిద్దిన నెమలి ఫ్లవర్ మోటిఫ్ జుంకీకి సున్నితమైన ముత్యాల చైన్లు జతచేశారు. క్లాసీ, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇచ్చేందుకు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

Image credits: vriksham jewels
Telugu

గ్రాండ్ లుక్..

ముదురు పచ్చ రంగు స్టోన్ వర్క్ జుంకీకి మూడు చైన్ల మాటీ, పచ్చల పూసల హంగులు ఇచ్చారు. పట్టుచీరల మీదకు మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: vriksham jewels
Telugu

డిజైనర్ లుక్..

కెంపులు, పచ్చలు, కుందన్ రాళ్లతో చెక్కిన జుంకీకి పెద్ద పచ్చల పూసల  లేయర్లు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. రాయల్ , డిజైనర్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎంపిక.

Image credits: vriksham jewels
Telugu

మీనాకారీ జుంకా..

రాయల్ బ్లూ మీనాకారి వర్క్ , కుందన్ డిజైన్‌తో కూడిన జుంకీ పట్టుచీరలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణను ఇస్తుంది. కాయిన్ వర్క్ గొలుసులతో కూడిన మాటీ దీనికి మరింత హెవీ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: vriksham jewels
Telugu

రూబీ జుంకా సెట్...

మెరూన్ అండ్ పింక్ షేడ్ రూబీ రాళ్లు , ముత్యాల హారంతో రూపొందించిన మాటీ జుంకీ సెట్. ఇది బ్రైడల్ జ్యువెల్రీలో ఎంతో ట్రెండీగా కనిపించే డిజైన్.

Image credits: vriksham jewels
Telugu

రాయల్ ఫినిషింగ్..

డార్క్ గ్రీన్ మీనాకారి వర్క్ , కుందన్ స్టోన్లతో కూడిన జుంకీ పట్టు చీరల పైకి చాలా గ్రాండ్‌గా ఉంటుంది. మూడు లేయర్ల ముత్యాల చైన్ మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: vriksham jewels
Telugu

గ్రాండ్ లుక్

మోటిఫ్‌తో వచ్చిన ఈ జుంకీకి ముత్యాల సరాసరి చైన్లు అందాన్ని ఇచ్చాయి. టెంపుల్ జ్యువెల్రీ లవర్స్‌కు ఇది చాలా నచ్చుతుంది.

Image credits: vriksham jewels
Telugu

వింటేజ్ లుక్..

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రాళ్లతో డిజైన్ చేసిన కుందన్ జుంకీకి మూడు పట్ల మెరూన్, పచ్చల పూసల గొలుసులు అమర్చి ఉన్నాయి. ఇది పెళ్లిళ్లు, పండుగలకు మంచి వింటేజ్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: vriksham jewels

Printed Blouse: అన్ని రకాల చీరలకు మ్యాచ్ అయ్యే ప్రింటెడ్ బ్లౌజులు

Chain Necklace: తక్కువ వెయిట్ లో మెడ నిండుగా కనిపించే చైన్ నక్లెస్

Salwar Suits: పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ సల్వార్ సూట్స్!

Bangle Designs: చీరల మీదకు గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే గాజుల డిజైన్లు చూసేయండి