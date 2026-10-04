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ముఖంపై మొటిమలు రాకుండా అడ్డుకునే బెస్ట్ ఫుడ్స్ ఇవే

life Oct 04 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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భోజనం స్కిప్ చేయొద్దు

సమయానికి భోజనం చేయాలి. లేకపోతే బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ దెబ్బతిని చర్మం పాడవుతుంది. టైమ్‌కి తినడం వల్ల మీ చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

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కూరగాయలు

మీ డైట్‌లో రంగురంగుల కూరగాయలు అధికంగా ఉండాలి. వీటిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మం దెబ్బతినకుండా కాపాడి, మంచి గ్లో ఇస్తాయి.

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లో-జీఐ ఫుడ్స్

గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉండే తృణధాన్యాలు, పప్పులను ఎక్కువగా తినాలి. ఇవి బ్లడ్ షుగర్ పెరగకుండా చూసి మొటిమలను తగ్గిస్తాయి.

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ఒమేగా-3 ఫుడ్స్

చేపలు, వాల్‌నట్స్, చియా, అవిసె గింజలను డైట్‌లో చేర్చుకోండి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చర్మంలో మంటను, ఎర్రబడటాన్ని తగ్గిస్తాయి.

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పండ్లు

పండ్ల రసాలకు బదులుగా పండ్లను నేరుగా తినండి. వీటిలో ఉండే ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మీ చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

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స్వీట్స్ తగ్గించండి

చక్కెర, కూల్‌డ్రింక్స్, ప్రాసెస్ చేసిన మైదా ఫుడ్స్‌కు దూరంగా ఉండండి. ఇవి బ్లడ్ షుగర్‌ను పెంచి మొటిమలు ఎక్కువగా వచ్చేలా చేస్తాయి.

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ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు

నట్స్, గింజలు, అవకాడో పండ్లను తినండి. ఇవి అందించే పోషకాలు చర్మానికి తేమను అందించి, మరింత బలంగా మారుస్తాయి.

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