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మెడలో మెరిసిపోయే రాళ్లు పొదిగిన నెక్లెస్ డిజైన్లు ఇవిగో

life Oct 04 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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తెల్ల రాళ్లు పొదిగిన స్టోన్ నెక్లెస్

తెల్లటి మెరిసే రాళ్లు పొదిగిన ఈ నెక్లెస్ ఎంతో  స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే మీ అందం మరింత పెరుగుతుంది. 

Image credits: instagram\pinterest
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డ్రాప్ డిజైన్ నెక్లెస్

సన్నటి సిల్వర్ చైన్ కు మధ్యలో వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన నెక్లెస్ ఇది. మెడలో వేసుకుంటే క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. అన్ని వయసుల మహిళలకు ఇది అద్బుతంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram\ google gemini
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స్టోన్ చైన్ నెక్లెస్

వైట్ స్టోన్ చైన్ తో వచ్చే నెక్లెస్ వేసుకుంటే ఎవరైనా అందంగా కనిపిస్తారు. తక్కువ బడ్జెట్ లోనే  వచ్చే  స్టైలిష్ నెక్లెస్ ఇది.

Image credits: instagram\pinterest
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మల్టీ స్టోన్ నెక్లెస్

మల్టీకలర్ స్టోన్స్ నిండిన నెక్లెస్ ఇది.  ఏ రంగు చీర మీదైనా ఇది అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
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స్టోన్స్, బీడ్స్ నెక్లెస్

స్టోన్స్, కుందన్స్, బీడ్స్ ను పొదిగిన  నెక్లెస్ ఇది.  నేటి అమ్మాయిలను బాగా ఆకట్టుకుంటుంది. 

Image credits: instagram
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నెమలి పెండెంట్

రాళ్లు పొదిగిన నెక్లెస్ ఇది. నెమలి పెండెంట్ ఎంతో అందాన్నిస్తుంది. 

Image credits: Zevana
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పెద్ద రాళ్లు పొదిగిన నెక్లెస్

పెద్ద పెద్ద తెల్ల రాళ్లు పొదిగిన నెక్లెస్ ఇది. మెడ మెరిసిపోతుంది.

Image credits: Zevana

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