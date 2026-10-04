తెల్లటి మెరిసే రాళ్లు పొదిగిన ఈ నెక్లెస్ ఎంతో స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే మీ అందం మరింత పెరుగుతుంది.
సన్నటి సిల్వర్ చైన్ కు మధ్యలో వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన నెక్లెస్ ఇది. మెడలో వేసుకుంటే క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. అన్ని వయసుల మహిళలకు ఇది అద్బుతంగా ఉంటుంది.
వైట్ స్టోన్ చైన్ తో వచ్చే నెక్లెస్ వేసుకుంటే ఎవరైనా అందంగా కనిపిస్తారు. తక్కువ బడ్జెట్ లోనే వచ్చే స్టైలిష్ నెక్లెస్ ఇది.
మల్టీకలర్ స్టోన్స్ నిండిన నెక్లెస్ ఇది. ఏ రంగు చీర మీదైనా ఇది అందంగా ఉంటుంది.
స్టోన్స్, కుందన్స్, బీడ్స్ ను పొదిగిన నెక్లెస్ ఇది. నేటి అమ్మాయిలను బాగా ఆకట్టుకుంటుంది.
రాళ్లు పొదిగిన నెక్లెస్ ఇది. నెమలి పెండెంట్ ఎంతో అందాన్నిస్తుంది.
పెద్ద పెద్ద తెల్ల రాళ్లు పొదిగిన నెక్లెస్ ఇది. మెడ మెరిసిపోతుంది.
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