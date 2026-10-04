Hair Growth: మందార పూల నూనె ఇలా రాస్తే.. జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడం పక్కా

ఈ నూనెను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవడానికి 10 మందార పూలు, 10 మందార ఆకులు, ఒక కప్పు స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నూనె ఉంటే సరిపోతుంది.
ముందుగా మందార పూలు, ఆకులను నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
ఒక పాన్లో కప్పు కొబ్బరి నూనె పోసి వేడి చేయండి. నూనె కాస్త వేడెక్కాక, అందులో ముందుగా రుబ్బి పెట్టుకున్న మందార పూలు, ఆకుల పేస్ట్ను కలపండి.
నూనె బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, మూత పెట్టండి. నూనె పూర్తిగా చల్లారాక వడకట్టి, ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకోండి.
మీ జుట్టుకు సరిపడా నూనెను తీసుకుని కుదుళ్లకు బాగా పట్టించి మసాజ్ చేయండి. 30 నిమిషాల తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయండి. ఇలా వారానికి మూడుసార్లు చేయాలి.
జుట్టుకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను దూరం చేయడంలో మందార నూనె అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది జుట్టు కుదుళ్లకు లోతైన పోషణను అందిస్తుంది.
మందార నూనెలో క్యాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి. అలాగే కొబ్బరి నూనె జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది.
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