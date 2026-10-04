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Hair Growth: మందార పూల నూనె ఇలా రాస్తే.. జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడం పక్కా

life Oct 04 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini AI Generated
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మందార నూనె ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేయాలి..?

ఈ నూనెను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవడానికి 10 మందార పూలు, 10 మందార ఆకులు,  ఒక కప్పు స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నూనె ఉంటే సరిపోతుంది. 

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నూనె తయారు చేసే పద్దతి..

ముందుగా మందార పూలు, ఆకులను నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మెత్తని పేస్ట్‌లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.

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కొబ్బరి నూనెలో పేస్ట్ వేడి చేయండి

ఒక పాన్‌లో కప్పు కొబ్బరి నూనె పోసి వేడి చేయండి. నూనె కాస్త వేడెక్కాక, అందులో ముందుగా రుబ్బి పెట్టుకున్న మందార పూలు, ఆకుల పేస్ట్‌ను కలపండి.

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నూనెను ఎలా నిల్వ చేయాలి?

నూనె బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, మూత పెట్టండి. నూనె పూర్తిగా చల్లారాక వడకట్టి, ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకోండి.

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వారానికి ఎన్నిసార్లు రాయాలి?

మీ జుట్టుకు సరిపడా నూనెను తీసుకుని కుదుళ్లకు బాగా పట్టించి మసాజ్ చేయండి. 30 నిమిషాల తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయండి. ఇలా వారానికి మూడుసార్లు చేయాలి.

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జుట్టుకు కలిగే లాభాలు

జుట్టుకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను దూరం చేయడంలో మందార నూనె అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది జుట్టు కుదుళ్లకు లోతైన పోషణను అందిస్తుంది.

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నూనెలోని పోషకాలు

మందార నూనెలో క్యాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి. అలాగే కొబ్బరి నూనె జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది.

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