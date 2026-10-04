Telugu

Necklace Designs: అర తులంలో అదిరిపోయే నక్లెస్ డిజైన్లు

life Oct 04 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pra Jewels
Telugu

సన్నని తీగ నక్లెస్..

బంగారు తీగతో అల్లిన సింపుల్ నక్లెస్ ఇది.  కింద ముత్యాలు గుత్తులుగా వేలాడదీశారు.  ఇది ట్రెడిషన్ టచ్ ఇస్తుంది. మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది. 

Image credits: Pra Jewels
Telugu

అందమైన నక్లెస్ డిజైన్జజ

ఈ అందమైన నెక్లెస్ పై భాగంలో పూల డిజైన్లు, ఎరుపు రాళ్లు , ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ పొందుపరిచారు. ఇది మెడను ఎంతో ఆకర్షణీయంగా , అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.

Image credits: Pra Jewels
Telugu

లైట్ వెయిట్ చోకర్..

ఇది సంప్రదాయ పద్ధతిలో అల్లిన ఎంబ్రాయిడరీ లాంటి చోకర్ డిజైన్.  మెడ నిండుగా. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో ఇది మనకు లభిస్తుంది. రాజసం ఉట్టిపడుతుంది.

Image credits: Pra Jewels
Telugu

పూసల దండ..

ముత్యాలు , పెద్ద ఎరుపు రంగు పూసల కలయికతో రూపొందించిన  క్లాసిక్ లాంగ్ హారం ఇది. ఇది ఏ పండుగకైనా లేదా ఫంక్షన్ కైనా ప్రత్యేక ఆకర్షణను తెస్తుంది.

Image credits: Pra Jewels
Telugu

ట్రెడిషనల్ డిజైైన్..

ఇది సంప్రదాయ పద్ధతిలో అల్లిన నక్లెస్. దీనిపై ఉన్న చిన్న ఎరుపు రంగు పూసల అమరిక మెడకు రాజసం ఉట్టిపడే రూపాన్నిస్తుంది.

Image credits: Pra Jewels
Telugu

ముత్యాల గొలుసు..

ఈ హారంలో నీలం రంగు రాళ్లు ముత్యాలు అందంగా అమర్చారు. ఇది చాలా మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pra Jewels
Telugu

ట్రెండీ డిజైన్..

ఈ నెక్లెస్ ముత్యాలు, ఎరుపు రంగు పూసలు , మధ్యలో అందమైన గోల్డ్ బీడ్స్‌తో కూడి ఉంది. తక్కువ బంగారంలో రెడీ అవుతుంది.

Image credits: Pra Jewels
Telugu

అందమైన నక్లెస్..

ఈ అందమైన నెక్లెస్ పై భాగంలో పూల డిజైన్లు, ఎరుపు రాళ్లు , ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ పొందుపరిచారు.

ఇది మెడను ఎంతో ఆకర్షణీయంగా , అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.

Image credits: Pra Jewels

Necklace: మెడలో మెరిసిపోయే రాళ్లు పొదిగిన నెక్లెస్ డిజైన్లు ఇవిగో

Gold Earrings: జస్ట్ 3 గ్రాముల్లోనే వచ్చే బంగారు చెవిపోగులు

Amla: రోజుకో ఉసిరికాయ తింటే శరీరంలో జరిగే అద్భుతాలు ఇవే!

Silver Benefits: చిన్నారులకు వెండి వస్తువులు వేయడం వల్ల ఇన్ని లాభాలా?