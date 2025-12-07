Telugu

ఈ నెలలో మనదేశంలో మంచు కురిసే ప్రాంతాలు ఇవే

యుమ్‌తాంగ్ వ్యాలీ, ఉత్తర సిక్కిం

డిసెంబర్‌లో ఈ లోయ చాలా చల్లగా, మంచుతో కప్పి ఉంటుంది. స్నో-పాయింట్, జీరో పాయింట్‌లలో హిమపాతం కురుస్తూనే ఉంటుంది.

Image credits: gemini
స్పితి వ్యాలీ, హిమాచల్

స్పితి వ్యాలీ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు డిసెంబర్‌లో మంచుతో కప్పి ఉంటాయి. ఇక్కడ విపరీతమైన చలి వేస్తుంది. మంచును ఇష్టపడేవారికి ఇది సరైన ప్రాంతం.

Image credits: gemini
గుల్మార్గ్‌, కశ్మీర్

డిసెంబర్‌లో కాశ్మీర్‌లో వెళ్లారంటే కచ్చితంగా ఈ ప్రాంతాన్ని చూడండి.  మొదటి భారీ హిమపాతం గుల్మార్గ్‌లో మొదలవుతుంది. ఆసియాలోనే ఎత్తైన గొండోలా రైడ్, స్కీయింగ్‌కు ఇది హాట్‌స్పాట్.

Image credits: gemini
ఔలీ, ఉత్తరాఖండ్

ఉత్తరాఖండ్ లోని టాప్ స్కీయింగ్ స్పాట్ ఇది. డిసెంబర్‌లో ఇక్కడి పర్వతాలు పూర్తిగా తెల్లటి మంచుతో కప్పి ఉంటాయి. 

Image credits: gemini
సిమ్లా- కుఫ్రీ, హిమాచల్

కుఫ్రీలో డిసెంబర్ మధ్య  మంచు బాగా కురుస్తుంది. గుర్రపు స్వారీ, టాయ్ ట్రైన్, మంచుతో కప్పిన ప్రాంతాలు పర్యాటకులకు బాగా నచ్చుతుంది.

Image credits: gemini
మనాలి, హిమాచల్ ప్రదేశ్

ఈ నెలలో రోహ్‌తాంగ్ పాస్, సోలాంగ్ వ్యాలీలో భారీ హిమపాతం పడుతుంది. స్కీయింగ్, స్నో బైక్, మంచును ఆస్వాదించాలంటే ఈ ప్రాంతానికి వెళ్లండి.

Image credits: gemini
మంచు కోసమే

మనదేశంలో చాలా తక్కువ ప్రాంతంలోనే మంచు పడుతుంది. కాబట్టి అందరూ ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తారు.

Image credits: Getty
కాశ్మీర్ లో...

అన్నింటి కన్నా కాశ్మీర్ లో జనావాసాలపై తీవ్రంగా డిసెంబర్లో మంచు పడుతుంది.

Image credits: Getty

