Telugu

రోజూ ఉదయాన్నే ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగితే జరిగేది ఇదే

food-life Dec 06 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తి..

విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే ఆరెంజ్ జ్యూస్ రోజూ తాగడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.  

Image credits: Getty
Telugu

జీర్ణక్రియ

ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగడం  వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
 

Image credits: Getty
Telugu

కిడ్నీలు

యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే ఆరెంజ్ జ్యూస్‌ను డైట్‌లో చేర్చుకోవడం కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. 

Image credits: Getty
Telugu

గుండె ఆరోగ్యం

గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి కూడా రోజూ ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

కంటి ఆరోగ్యం

విటమిన్ ఎ, ఇతర పోషకాలున్న ఆరెంజ్ జ్యూస్‌ను రోజూ తాగడం కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

చర్మ సౌందర్యం

చరంలో కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, చర్మాన్ని మెరిసేలా చేయడానికి ఆరెంజ్ జ్యూస్ సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

బరువు తగ్గడానికి

తక్కువ కేలరీలు, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆరెంజ్ పొట్టలోని కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది.
 

Image credits: Getty

ఈ కూరగాయలు తింటే, చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడం ఖాయం

రోజుకి ఒక కివి పండు తింటే ఏమౌతుంది?

పచ్చి బఠానీలు రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

ఇవి తింటే జుట్టు రాలిపోతుంది జాగ్రత్త..!