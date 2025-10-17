ఖాళీపొట్టతో ప్రతిరోజూ ఒక ఆపిల్ తింటే..

ఉదయాన్నే ఖాళీ పొట్టతో ఒక ఆపిల్ తినడం వల్ల పేగులు శుభ్రపడతాయి. జీర్ణక్రియ సవ్యంగా జరుగుతుంది.
ప్రతిరోజూ ఖాళీ పొట్టతో ఆపిల్ తినడం వల్ల ఎక్కువగా ఆకలి వేయదు. దీనివల్ల బరువు తగ్గుతారు.
ఖాళీ పొట్టతో ఆపిల్ తినడం వల్ల మధుమేహం, గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం చాలావరకు తగ్గుతుంది.
ఆపిల్ పండులో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి చర్మంపై ముడతలు రాకుండా అడ్డుకుంటాయి. ప్రకాశవంతంగా చేస్తాయి.
పరగడుపున ఆపిల్ తింటూ జుట్టు రాలే సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
ప్రతిరోజూ ఆపిల్ తినడం వల్ల రోగనిరోధక చాలా పెరుగుతుంది.
