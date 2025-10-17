Telugu

ఖాళీపొట్టతో ప్రతిరోజూ ఒక ఆపిల్ తింటే..

life Oct 17 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Freepik
జీర్ణక్రియకు

ఉదయాన్నే ఖాళీ పొట్టతో ఒక ఆపిల్ తినడం వల్ల  పేగులు శుభ్రపడతాయి. జీర్ణక్రియ సవ్యంగా జరుగుతుంది.

Image credits: Getty
బరువు తగ్గేందుకు

ప్రతిరోజూ ఖాళీ పొట్టతో ఆపిల్ తినడం వల్ల ఎక్కువగా ఆకలి వేయదు. దీనివల్ల బరువు తగ్గుతారు.

Image credits: Getty
ఈ జబ్బులు రావు

ఖాళీ పొట్టతో ఆపిల్ తినడం వల్ల మధుమేహం, గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం చాలావరకు తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
చర్మం మెరుపుకు

ఆపిల్‌ పండులో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి చర్మంపై ముడతలు రాకుండా అడ్డుకుంటాయి. ప్రకాశవంతంగా చేస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
జుట్టు కోసం

పరగడుపున ఆపిల్ తింటూ జుట్టు రాలే సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
రోగనిరోధక శక్తికి

ప్రతిరోజూ ఆపిల్ తినడం వల్ల రోగనిరోధక చాలా పెరుగుతుంది.

Image credits: interest

