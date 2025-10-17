Telugu

మీ పెంపుడు కుక్కలు, పిల్లులకు వీటిని మాత్రం పెట్టకండి

Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
చాక్లెట్

చాక్లెట్లను కుక్కలు, పిల్లులకు పెట్టకూడదు. దీనిలో థియోబ్రోమిన్, కెఫిన్ ఉంటాయి. ఈ రెండూ పెంపుడు జంతువులకు పెట్టకూడదు.

ఉల్లిపాయలు

ఉల్లిపాయలతో, వెల్లుల్లితో వండిన ఆహారాన్ని కుక్కలకు, పిల్లులకు పెట్టకూడదు. ఇవి పెంపుడు జంతువుల్లో రక్త  రక్తహీనతకు కారణమవుతాయి.

కాఫీ

కాఫీ కూడా చాలా ప్రమాదకరం. దీనిలో కెఫిన్ ఉంటుంది. ఇలాంటి ఆహారాలను పెంపుడు జంతువులకు పెట్టకూడదు.

ద్రాక్ష

ద్రాక్ష పండ్లు తినడం జంతువులకు సురక్షితం కాదు. ఇది కుక్కలు, పిల్లుల కిడ్నీలకు ప్రమాదం.

అవకాడో

అవకాడో పండులో పెర్సిన్ అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది. ఇది కుక్కలు, పిల్లుల్లో వాంతులు, కడుపు నొప్పికి కారణమవుతుంది.

మద్యం

పెంపుడు జీవుల్లకు మద్యం ఇవ్వకూడదు. ఇది వాటి నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది.

ఉడికించిన ఎముకలు

ఉడికించిన ఎముకలను పెంపుడు కుక్కలకు ఇవ్వడం మానేయాలి. దీనివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు రావు కానీ నోటికి గాయాలు అవుతాయి.

