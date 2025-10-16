దీపావళికి అందంగా మెరిసిపోవాలా? ఈ చీరలు బెస్ట్ ఆప్షన్

గ్రే కలర్ టిష్యూ చీరలో ప్రియాంక మోహన్ అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. ఈ చీరను ఆమె బ్లాక్ బ్లౌజ్తో జత చేసింది. ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం మీరు ఇలాంటి చీరను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
క్లాసిక్, ఎలిగెంట్ లుక్ కావాలంటే, ప్రియాంక మోహన్ లాంటి ఆఫ్-వైట్ ప్రింటెడ్ చీరను మీ వార్డ్రోబ్లో తప్పకుండా ఉంచుకోండి. ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలకు ఇది సరైన ఎంపిక.
పెళ్లిళ్ల సీజన్లో మీరు ఇలాంటి చీరను ప్రయత్నించవచ్చు. నెట్ చీరపై సీక్వెన్స్ వర్క్ చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది. తెలుపు రంగుతో పాటు, ఈ ప్యాటర్న్లో వేరే రంగులు కూడా ఎంచుకోవచ్చు
గోల్డెన్ జరీతో అలంకరించిన పసుపు చీరలో ప్రియాంక మోహన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది. చీర బోర్డర్ పర్పుల్ రంగులో ఉంది. పండుగలకు ఈ చీర చాలా బాగుంటుంది.
నలుపు చీరలో ఒక ప్రత్యేకమైన అందం కనిపిస్తుంది. చీరపై గోల్డెన్ జరీ పని ఉంది. ఇలాంటి చీరలు ఎవర్ గ్రీన్. ఏ సందర్భంలోనైనా కట్టుకొని స్టైలిష్గా కనిపించవచ్చు.
ఈ రోజుల్లో పర్పుల్ కలర్ చీరలు లేదా సూట్లు చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. మీరు కూడా ప్రియాంక మోహన్ లాగా పర్పుల్ చీర కట్టుకొని అద్భుతమైన లుక్ పొందవచ్చు.
బ్లూ కలర్ లెహరియా చీర కూడా అద్భుతమైన లుక్ను ఇస్తుంది. ఇలాంటి చీరలు ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ గానే ఉంటాయి. మీకు నచ్చిన డిజైనర్ బ్లౌజ్తో ఈ చీరను ప్రయత్నించవచ్చు.
