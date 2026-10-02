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Necklace Designs: మెడ నిండుగా కనిపించే నక్లెస్ డిజైన్లు.. ఓ లుక్కేయండి

life Oct 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:South India Jewels
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గ్రాండ్ గోల్డెన్ నక్లెస్...

ఎరుపు రంగు రాళ్లు , మధ్యలో పచ్చ రంగు స్టోన్‌తో కూడిన అందమైన లాకెట్ కలిగిన గ్రాండ్ గోల్డెన్ నెక్లెస్ సెట్.

Image credits: South India Jewels
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మ్యాట్ ఫినిష్ కంటే డిజైన్..

సుందరమైన పూల డిజైన్‌తో కూడిన మ్యాట్ ఫినిష్ కంటె నక్లెస్ ఇది.  లాకెట్ దీనికి మరింత హైలెట్ అవుతుంది.

Image credits: South India Jewels
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ముత్యాల నక్లెస్..

మధ్యలో పెద్ద మహాలక్ష్మి డెక్కన్ లాకెట్, దానికి ఇరువైపులా నెమలి డిజైన్లు , తెల్లటి ముత్యాల దండలతో కూడిన ఈ ట్రెడిషనల్ నక్లెస్ మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: South India Jewels
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స్టోన్స్ తో కంటె డిజైన్..

సుందరమైన పూల డిజైన్‌తో కూడిన మ్యాట్ ఫినిష్ చోకర్, పచ్చటి పూసల హ్యాంగింగ్స్‌తో చాలా అందంగా ఉంటుంది.  మెడలో నిండుగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: South India Jewels
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ట్రెడిషన్ చోకర్ సెట్..

ఏనుగుల డిజైన్లు, ముత్యాలు , ఎరుపు, పచ్చ రంగు రాళ్లతో రూపొందించిన  ప్రత్యేకమైన ట్రెడిషనల్ చోకర్ సెట్ ఇది. చీరల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: South India Jewels
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మ్యాట్ ఫినిషింగ్ డిజైన్...

క్లిష్టమైన మ్యాట్ ఫినిషింగ్ డిజైన్ , కింద అందంగా వేలాడే ముత్యాల గుత్తుగా ఉంటాయి. మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: South India Jewels
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కాసుల పేరు నక్లెస్..

ట్రెడిషనల్ కాసుల నక్లెస్ ఇది. దానిపై  ఆకర్షణీయమైన నీలి రంగు పూసలు చేర్చడంతో.. దీని లుక్ మరింత రెట్టింపు అయ్యింది.

Image credits: South india Jewels

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