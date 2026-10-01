Ghee: మీగడతో చేసే నెయ్యి ఫ్రెష్ గా ఉండాలంటే ఇదొక్కటి ట్రై చేయండి

పచ్చిపాల మీద మీగడ తీసి నెయ్యి తయారు చేయడం తెలుసు. కానీ అలా చేసిన నెయ్యి ఎక్కువ రోజులు ఉండదు. పైగా మందపాటి మీగడతో చేసిన నెయ్యి రుచిగా ఉండదు.
మీగడ ఎంత మందంగా ఉంటే నెయ్యి చేయడం అంత సులువు అవుతుంది. ఈ మందపాటి మీగడను తీయడానికి చాలా మంది రకరకాల పద్ధతులను పాటిస్తుంటారు.
దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. పాలను మరిగించే విధానంపై కాస్త శ్రద్ధ పెడితే చాలు. మందపాటి మీగడ రావాలంటే ముందుగా పాలను సరైన పద్ధతిలో వేడి చేయాలి.
పాలను ఎప్పుడూ పెద్ద మంట మీద మరిగించకూడదు. ఒకసారి వేడి అయ్యాక, చిన్న మంట మీద కాసేపు పాలను మరిగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పాలు చిక్కబడి రొట్టె కంటే మందంగా మీగడ వస్తుంది.
పాలలో కొన్ని పచ్చి బియ్యం గింజలను వేసి కలపండి. ఈ చిన్న గింజలు పాల మీగడను మరింత గట్టిగా, మందంగా మార్చడానికి అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.
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