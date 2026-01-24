చిన్న పిల్లలకు సింపుల్ డిజైన్ చైన్స్ కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి.
కర్బ్ లింక్ గోల్డ్ చైన్ చిన్న పిల్లలకు అనువైనది. దీని ఫ్లాట్ టెక్చర్ పిల్లల చర్మానికి ఇబ్బంది కలిగించదు. మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
రోప్ డిజైన్ గోల్డ్ చైన్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటుంది. 2 నుంచి 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
సింగిల్ లైన్ గోల్డ్ చైన్ చిన్నపిల్లలకు చాలా బాగుంటుంది. ఈ గొలుసు తేలికగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రకాల దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతుంది.
బ్లాక్ బీడ్స్ తో ఉన్న ఈ చైన్ పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ని ఇస్తుంది. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
బాల్ లింక్ గోల్డ్ చైన్ కాస్త పెద్ద పిల్లలకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఈ చైన్ వేసుకుంటే పిల్లలు క్యూట్ గా కనిపిస్తారు.
