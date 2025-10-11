కాలేయంలో కొవ్వును కరిగించే కూరగాయలు ఇవే

పాలకూరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి ఆకుకూరలు తినడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి రాకుండా ఉంటుంది.
బ్రోకలీలో ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధిని నియంత్రించుకోవచ్చు.
కాకరకాయను ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు. కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
మునగాకులో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది తినడం వల్ల కాలేయానికి ఎంతో ఆరోగ్యం.
బీట్రూట్ లో నైట్రేట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీనిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు కూడా అధికమే. ఇది కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
క్యాలీఫ్లవర్లో విటమిన్ సి, ఫోలిక్ యాసిడ్, విటమిన్ బి6, బి5, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం వంటివి ఉంటాయి. ఇవి కాలేయానికి అత్యవసరం.
క్యాబేసీలో విటమిన్ ఎ, బి2, సి, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, ఐరన్, సోడియం, పొటాషియం, సల్ఫర్ ఉంటాయి. కాలేయానికి ఇవన్నీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
