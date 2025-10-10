ఇడ్లీ, దోశ పిండి త్వరగా పులియకుండా ఇలా చేయండి

ఇడ్లీ, దోశ పిండి త్వరగా పులిసిపోతూ ఉంటుంది. దానికి ప్రధాన కారణం అందులోని పిండి పదార్థం, నీరు. ఇవి పిండిలో బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలకు కారణమవుతాయి.
పిండిలో ఉత్పత్తి అయిన బ్యాక్టీరియా పిండిలోని చక్కెరను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. దీని వల్ల కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇదే పిండి పులిసిపోడానికి ప్రధాన కారణం.
వాతావరణం వేడిగా ఉండడం వల్ల కూడా బ్యాక్టీరియా విపరీతంగా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే పిండి త్వరగా పులిసిపోతుంది.
ఇడ్లీ, దోవ పిండిని ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేస్తే మంచిది. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా పెరుగదల ఉండదు.
పిండిని నిల్వ చేసే గిన్నె పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. లేకుంటే పిండి త్వరగా పాడవుతుంది.
కొంతమంది మిగిలిన పాత పిండిలో కొత్త పిండిని కలిపేస్తూ ఉంటారు. దీని వల్ల కూడా పిండి పులిసిపోతుంది.
పిండిని తరచూ కలుపుతూ ఉండాలి. అందులో గాలి చేరితే బ్యాక్టీరియా పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది.
