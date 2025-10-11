ఇంట్లో క్రిములు ఉండకూడదంటే ఈ 7 పనులు ఖచ్చితంగా చేయండి

మనం ఇంట్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించే వస్తువుల్లో టీవీ రిమోట్ ఒకటి. దీనిపై క్రిములు చాలా ఉంటాయి. అందుకే దీన్ని వారానికి ఒక్కసారైనా శుభ్రం చేయాలి.
ఫోన్ ను క్లీన్ చేసే అలవాటు ఎవ్వరికీ ఉండదు. కానీ దీనిపై క్రిములు చాలా ఉంటాయి. అందుకే మొబైల్ ఫోన్ ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తుండాలి.
కటింగ్ బోర్డుపై ఆహార పదార్థాలు అంటుకుని క్రిములు పెరుగుతాయి. కాబట్టి దీన్ని ఉపయోగించిన ప్రతిసారీ క్లీన్ చేయాలి.
స్పాంజ్ చూడటానికి శుభ్రంగా కనిపించినా దీనిలో క్రిములు ఉంటాయి. అందుకే ఒకే స్పాంజ్ ను ఎక్కువ రోజులు ఉపయోగించకూడదు.
దిండు కవర్ కు క్రిములు, బ్యాక్టీరియా, దుమ్ము, ధూళి బాగా అంటుకుంటాయి. అందుకే దీన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలి. పాతబడే వరకు అలాగే వాడకూడదు.
ఈ వస్తువులను క్లీన్ చేసేటప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. ముందుగా దేన్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి.
వీటిని శుభ్రం చేసిన తర్వాత తేమ లేకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే తేమ వల్ల క్రిములు తొందరగా పెరుగుతాయి.
Chanakya Niti: సమాజంలో మంచి వాళ్లను గుర్తించేదెలా?
కాలేయంలో కొవ్వును కరిగించే కూరగాయలు ఇవే
ఇడ్లీ, దోశ పిండి త్వరగా పులియకుండా ఇలా చేయండి
ఇలా స్టోర్ చేస్తే పచ్చిమిర్చి ఎన్ని రోజులైనా తాజాగా ఉంటాయ్