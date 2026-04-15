Telugu

Green Chilli: పచ్చి మిర్చీ రోజూ తింటే ఏమౌతుంది..?

life Apr 15 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
Telugu

ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పచ్చి మిర్చీ..

కూరకు ఘాటు ఇవ్వడమే కాదు, ఆరోగ్యాన్ని పంచడంలో కూడా పచ్చి మిర్చీ సహాయపడుతుంది. రోజూ మీ డైట్ లో ఈ పచ్చి మిర్చీ చేర్చుకుంటే చాలా రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు దూరమౌతాయి. 

Telugu

రోగనిరోధక శక్తికి బూస్ట్

పచ్చి మిరపకాయల్లో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మన రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. జలుబు, దగ్గు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది.

Telugu

జీర్ణక్రియ వేగవంతం

పచ్చిమిర్చిలో ఉండే 'క్యాప్సైసిన్' జీర్ణక్రియ ఎంజైమ్‌లను యాక్టివ్ చేస్తుంది. దీనివల్ల ఆహారం వేగంగా జీర్ణమవుతుంది. గ్యాస్, అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Telugu

బరువు అదుపులో ఉంటుంది

పచ్చి మిరపకాయలు శరీర మెటబాలిజంను పెంచుతాయి. దీనివల్ల శరీరం ఎక్కువ కేలరీలను బర్న్ చేస్తుంది. ఫలితంగా, బరువు పెరగకుండా నియంత్రణలో ఉంటుంది.

Telugu

డయాబెటిస్‌కు చెక్

పచ్చిమిర్చిని రోజూ మితంగా తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. ఇది డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Telugu

గుండె జబ్బుల ముప్పు తగ్గుతుంది

పచ్చిమిర్చి శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

Telugu

అనేక రోగాల నుంచి రక్షణ

పచ్చిమిర్చిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, అవసరమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని బలపరిచి, అనేక వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తాయి.

Telugu

వాపుల నుంచి ఉపశమనం

పచ్చిమిర్చిలో యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల వాపులు, బిగుసుకుపోవడం వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.

