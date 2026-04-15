యెల్లో కలర్లోని ఈ షరారా సూట్ డిజైన్ ప్రస్తుతం చాలా వైరల్ అవుతోంది. అనార్కలి ప్యాటర్న్లో ఉండే షార్ట్ కుర్తీ, ప్రింటెడ్ షరారా ప్యాంట్ మీకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
వేసవిలో కూల్ అండ్ కామ్ లుక్ కావాలనుకుంటే, ఈ పర్పుల్ కలర్ షరారా సెట్ను ఎంచుకోవచ్చు. షిఫాన్ ఫ్యాబ్రిక్తో ఉన్న ఈ సూట్ ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చుతుంది.
షిమ్మరీ ఫ్యాబ్రిక్తో చేసిన ఈ షరారా సూట్ మీకు ఫ్రెష్ లుక్ను ఇస్తుంది. దుపట్టా, షరారాతో పాటు స్ట్రెయిట్ కుర్తీ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది.
పింక్ కలర్ ఫ్లోరల్ షరారా సెట్ క్యూట్ లుక్ను ఇస్తుంది. కుర్తీపై ఉన్న సిల్వర్ ప్రింట్ డ్రెస్ అందాన్ని మరింత పెంచింది.
డైలీవేర్ కి ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్ షరారా సెట్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
వేసవికి స్లీవ్లెస్ కాటన్ షరారా బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ షరారా సూట్ పై పింక్ కలర్ ప్రింట్ ఉంది. దీన్ని ఆక్సిడైజ్డ్ జ్యువెలరీ ధరిస్తే లుక్ అదిరిపోతుంది.
