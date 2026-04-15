రాయల్ జుంకాలు పెట్టుకుంటే ఆ అందమే వేరు

life Apr 15 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
డబుల్ లేయర్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఝుంకా

పెళ్లైన మహిళలు డబుల్ లేయర్ గోల్డ్ జుంకాలు పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటారు.  దీని స్టడ్‌కు రెండు వైపులా ఏనుగు తొండం లాంటి డిజైన్ ఉంది. వేలాడుతున్న గోల్డెన్ పూసలు అందాన్నిపెంచుతున్నాయి.

Image credits: pinterest
రాజ్‌వాడీ జుంకాలు

లక్ష్మీదేవి స్టడ్‌తో ఉన్న ఈ జుంకా చూసేందుకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. జుంకా, స్టడ్ రెండింటిలోనూ జాలి వర్క్ డిజైన్ ఉంది. 

Image credits: pinterest
ముత్యాల ఝుంకా

మహారాణిలా కనిపించాలనుకుంటే ఈ జుంకాలను కొనొచ్చు. ఈ జుంకాలలో రెడ్ స్టోన్స్, తెల్ల ముత్యాలు పొదిగి ఉన్నాయి.

Image credits: meesho.com
త్రీ లేయర్ జుంకా

త్రీ లేయర్ జుంకాలకు గోల్డ్ ప్లేటింగ్ చేయిస్తే అచ్చం బంగారంలా కనిపిస్తుంది. చీరలపై ఈ జుంకా చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
ఫ్లోరల్ స్టడ్‌తో జుంకా

బంగారపు జుంకాలు పండుగలకు, పెళ్లిళ్ల ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. ఫ్లోరల్ స్టడ్‌తో ఉన్న ఈ జుంకాలలో జర్కన్ వర్క్ చేశారు.

Image credits: pinterest
జాలి వర్క్ జుంకా డిజైన్

ఈ గోల్డెన్ జుంకాలో హెవీ జాలి వర్క్ డిజైన్, స్టోన్ వర్క్  ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లు, పండుగలకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

Image credits: pinterest

Leftover Idli: ఇడ్లీలు మిగిలిపోయాయా? ఇలా టేస్టీ స్నాక్స్ చేసేయండి

Sharara Sets: తక్కువ ధరలో ట్రెండీ లుక్ ఇచ్చే షరారా సెట్స్.. ఇవిగో

Coffee Powder: కాఫీ పొడితో ముఖంపై నల్ల మచ్చలు ఇలా మాయం

Gold Earrings: మీ చిన్నారి కోసం బంగారు చెవిదిద్దులు.. ఎంత బాగున్నాయో!