పెళ్లైన మహిళలు డబుల్ లేయర్ గోల్డ్ జుంకాలు పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటారు. దీని స్టడ్కు రెండు వైపులా ఏనుగు తొండం లాంటి డిజైన్ ఉంది. వేలాడుతున్న గోల్డెన్ పూసలు అందాన్నిపెంచుతున్నాయి.
లక్ష్మీదేవి స్టడ్తో ఉన్న ఈ జుంకా చూసేందుకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. జుంకా, స్టడ్ రెండింటిలోనూ జాలి వర్క్ డిజైన్ ఉంది.
మహారాణిలా కనిపించాలనుకుంటే ఈ జుంకాలను కొనొచ్చు. ఈ జుంకాలలో రెడ్ స్టోన్స్, తెల్ల ముత్యాలు పొదిగి ఉన్నాయి.
త్రీ లేయర్ జుంకాలకు గోల్డ్ ప్లేటింగ్ చేయిస్తే అచ్చం బంగారంలా కనిపిస్తుంది. చీరలపై ఈ జుంకా చాలా అందంగా ఉంటుంది.
బంగారపు జుంకాలు పండుగలకు, పెళ్లిళ్ల ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఫ్లోరల్ స్టడ్తో ఉన్న ఈ జుంకాలలో జర్కన్ వర్క్ చేశారు.
ఈ గోల్డెన్ జుంకాలో హెవీ జాలి వర్క్ డిజైన్, స్టోన్ వర్క్ ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లు, పండుగలకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
Leftover Idli: ఇడ్లీలు మిగిలిపోయాయా? ఇలా టేస్టీ స్నాక్స్ చేసేయండి
Sharara Sets: తక్కువ ధరలో ట్రెండీ లుక్ ఇచ్చే షరారా సెట్స్.. ఇవిగో
Coffee Powder: కాఫీ పొడితో ముఖంపై నల్ల మచ్చలు ఇలా మాయం
Gold Earrings: మీ చిన్నారి కోసం బంగారు చెవిదిద్దులు.. ఎంత బాగున్నాయో!