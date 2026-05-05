Hair Fall: ఇదొక్కటి చేసినా... ఎండాకాలంలో జుట్టు రాలడం ఆగిపోతుంది

life May 05 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Asianet News
స్కార్ఫ్ వాడండి..

ఎండలో బయటకు వెళ్లినప్పుడు నేరుగా ఎండ తగలకుండా తలకు స్కార్ఫ్ కట్టుకోవాలి.  అప్పుడే యూవీ కిరణాల నుంచి జుట్టును కాపాడుకోవచ్చు. 

హెయిర్ స్టైలింగ్ తగ్గించండి

వేసవిలో బ్లో డ్రైయింగ్, స్ట్రెయిటెనింగ్ వంటి హీట్ స్టైలింగ్ పద్ధతులకు దూరంగా ఉండండి. జుట్టును వీలైనంత వరకు అల్లుకోవడం మంచిది.

రోజూ తలస్నానం చేయండి

తల మీద పేరుకున్న చెమట, మురికిని తొలగించడానికి రోజూ తలస్నానం చేయడం మంచిది. ఇది తలను శుభ్రంగా ఉంచి, జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది.
ట్రీట్‌మెంట్స్ ప్రయత్నించండి

జుట్టు రాలడం మరీ ఎక్కువగా ఉంటే డాక్టర్‌ను సంప్రదించండి. లేజర్ థెరపీ వంటి చికిత్సలు లేదా ఇంట్లోనే కొబ్బరి నూనెతో చేసే చికిత్సలు ప్రయత్నించవచ్చు.
రక్షణ ఇచ్చే ఉత్పత్తులు వాడండి

సూర్యరశ్మి, కాలుష్యం నుంచి జుట్టును కాపాడుకోవడానికి హెయిర్ ఆయిల్స్ లేదా ప్రొటెక్టివ్ సీరమ్స్ వాడండి. ఇవి జుట్టు పొడిబారకుండా చూసుకుంటాయి.
ఆహారం, నీళ్లు చాలా ముఖ్యం

జుట్టు పెరుగుదలకు అవసరమైన పోషకాలు అందేందుకు సమతుల్య ఆహారం తినండి. అలాగే, పుష్కలంగా నీళ్లు తాగడం వల్ల జుట్టు చిట్లిపోకుండా ఉంటుంది.
