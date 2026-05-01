Hair Care:ఎండాకాలంలో జుట్టు పట్టుకుచ్చులా మెరవాలా? ఇలా చేస్తే చాలు

life May 01 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
జుట్టును కవర్ చేసుకోవాలి...

సూర్యుడి యూవీ కిరణాలు జుట్టును బలహీనపరుస్తాయి. కాబట్టి,  ఎండాకాలం బయటకు వెళ్లేటప్పుడు  జుట్టును చున్నీ , స్కార్ఫ్ లేదా టోపీతో కవర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. 

హెయిర్ సన్‌స్క్రీన్ వాడండి

చర్మంకు సన్‌స్క్రీన్ ఎలా అవసరమో, జుట్టుకు కూడా రక్షణ అంతే అవసరం. యూవీ ఫిల్టర్ ఉండే హెయిర్ సీరమ్ లేదా స్ప్రే వాడండి. ఇది జుట్టులో తేమను నిలిపి ఉంచి, డ్యామేజ్ నుంచి కాపాడుతుంది.
డీప్ కండిషనింగ్ చేయండి

వేసవిలో జుట్టు పొడిబారిపోతుంది. అందుకే జుట్టును హైడ్రేట్‌గా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. వారానికి ఒకసారి డీప్ కండిషనింగ్ చేయండి. ప్రోటీన్, కెరాటిన్, విటమిన్లు ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ వాడటం మంచిది.
స్టైలింగ్ టూల్స్‌కు దూరంగా ఉండండి

బ్లో డ్రైయర్లు, స్ట్రెయిట్‌నర్లు, కర్లర్లు వంటివి వేసవిలో జుట్టును మరింత ఎక్కువగా పాడుచేస్తాయి. జుట్టును సహజంగా ఆరనివ్వండి. ప్రతి 6-8 వారాలకు ఒకసారి ట్రిమ్మింగ్ చేయించుకోండి.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, హైడ్రేషన్

మంచి జుట్టు కోసం బయటి సంరక్షణ మాత్రమే కాదు, లోపలి నుంచి పోషణ కూడా అవసరం. మీ ఆహారంలో గుడ్లు, పాలకూర, నట్స్, విత్తనాలు చేర్చుకోండి. నీళ్లు ఎక్కువగా తాగండి.

