అయ్యో, ఉప్పు ఎక్కువైందా?..క్షణాల్లో మ్యాజిక్ చేసే సూపర్ టిప్

food-life May 01 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Cgat GPT
Telugu

వంట చేసేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయోద్దు

వంట చేయడం ఓ కళ. కానీ, ఆ తొందరపాటులో చాలామంది చేసే ఒకే ఒక సాధారణ తప్పు.. కూరలో ఉప్పు. ఈ చిన్న తప్పు చాలు.. ఆ కష్టపడి చేసిన వంట రుచి మొత్తం మారిపోవడానికి

Telugu

కూరలో ఉప్పు ఎక్కువ వేయడం

రోజువారీ పనుల హడావిడిలో, వంటను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలనే ఆరాటంలో.. చాలామంది చేసే అతి సాధారణ తప్పు కూరలో ఉప్పు ఎక్కువ వేయడం. 

Telugu

ఉప్పు ఎక్కువైతే..

కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైతే ఇక కంగారే లేదు! ఈ సింపుల్ ట్రిక్స్‌తో ఉప్పును కంట్రోల్ చేసి, కూరను మళ్లీ రుచికరంగా మార్చుకోవచ్చు. పదండి, ఆ సీక్రెట్ ఏంటో చూద్దాం.

Telugu

గోధుమ పిండి

కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైతే, గోధుమ పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి కూరలో వేయాలి. కాసేపయ్యాక వాటిని తీసేస్తే ఉప్పుదనం తగ్గుతుంది.
Telugu

నిమ్మరసం

కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైనప్పుడు, అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలపడం కూడా ఒక సులభమైన పద్ధతి. దీనివల్ల ఉప్పు తగ్గుతుంది.
Telugu

పెరుగు, మీగడ

కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైందని అనిపించినప్పుడు, అందులో కొద్దిగా పెరుగు లేదా ఫ్రెష్ క్రీమ్ కలపండి. దీనివల్ల కూడా ఉప్పు తగ్గి, రుచి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది.
Telugu

ఉల్లి, టమాటా ముక్కలు

ఇవే కాకుండా, పచ్చి ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలను వేయడం ద్వారా కూడా కూరలో ఉప్పును తగ్గించవచ్చు. ఇవి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
