కలర్‌ఫుల్ పూసల దండలు.. మెడ నిండుగా, అందంగా..

life May 01 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Chatgpt
మోడ్రన్ ట్విస్ట్‌తో రెడ్ బీడ్స్ నెక్లెస్

బ్లాక్ వెస్ట్రన్ డ్రెస్ అయినా, ఫ్యూజన్ వేర్ అయినా.. ఇలాంటి ఎర్రటి పూసల దండ వేసుకుంటే అదిరిపోయే లుక్ వస్తుంది. దీనికి గోల్డెన్ టచ్ కూడా ఇచ్చారు.
Image credits: pinterest
లేయర్డ్ మల్టీకలర్ పూసల దండ

మీకు లేయర్డ్ నెక్లెస్‌లు ఇష్టమైతే, ఈ డిజైన్‌ మంచి ఎంపిక. ఇందులో నల్ల పూసలతో పాటు కొన్ని వేరే రంగుల పూసలను కూడా ఉపయోగించారు. పార్టీలకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

Image credits: pinterest
బ్లూ బీడ్స్ అడ్జస్టబుల్ నెక్లెస్

నీలి రంగు పూసలతో పాటు చిన్న చిన్న బంగారు పూసలను కూడా జోడించారు. మోడ్రన్ లుక్ కోసం మీ వెస్ట్రన్ డ్రెస్‌తో దీన్ని ధరించవచ్చు.
Image credits: pinterest
వెడల్పాటి పట్టీతో పూసల దండ

మీకు డిఫరెంట్, రాయల్ లుక్ కావాలంటే.. ఈ వెడల్పాటి పట్టీ ఉన్న పూసల దండను ఎంచుకోవచ్చు. నీలి రంగు ముత్యాలు, బంగారు తీగతో దీన్ని తయారు చేశారు.

Image credits: pinterest
డబుల్ లేయర్ పూసల మాల

ఇన్ఫినిటీ హుక్‌తో డిజైన్ చేసిన ఈ డబుల్ లేయర్ మాలలో బంగారు పూసలు, గాజు పూసలను ఉపయోగించారు. వెస్ట్రన్ దుస్తులతో దీన్ని స్టైల్ చేయవచ్చు.
Image credits: instagram
బ్లాక్ అండ్ గోల్డెన్ క్రిస్టల్ లేయర్డ్ నెక్లెస్

మీ లుక్‌లో కొంచెం హెవీనెస్ కావాలనుకుంటే, ఈ క్రిస్టల్ బీడ్స్ లేయర్డ్ నెక్లెస్‌ను ట్రై చేయవచ్చు. వీటి ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.

Image credits: instagram

