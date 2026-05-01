తక్కువ ధరలో ముత్యాల హెయిర్ యాక్సెసరీస్ ఇవిగో

life May 01 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:INSTAGRAM
స్టోన్ పర్ల్ లటకన్ యాక్సెసరీస్

ఫంక్షన్ల సమయంలో జుట్టు ముడి వేసుకుంటే ఈ ముత్యాల లటకన్ హెయిర్ యాక్సెసరీస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇవి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
పర్ల్ లటకన్ క్లిప్

జుట్టును హాఫ్ టై చేస్తే ఇలాంటి ముత్యాల క్లిప్ పెట్టుకోండి. ఇది మీకు రూ.300 లోపే దొరుకుతుంది.

Image credits: PINTEREST
సైడ్ పర్ల్ క్లిప్

హెవీ యాక్సెసరీస్ పెట్టుకోవడం మీకు నచ్చకపోతే జుట్టుకు ఇలా సైడ్ క్లిప్ పెట్టుకుని రెడీ అవ్వొచ్చు. ఈ చవకైన క్లిప్ కేవలం రూ.50లోపే.

Image credits: PINTEREST
మల్టీలేయర్ పర్ల్ క్లిప్

పెళ్లిళ్లకు, పండుగలకు ఇలాంటి ఈ మల్టీలేయర్ పర్ల్ క్లిప్‌ను పెట్టుకోవచ్చు. ఇది పల్చగా ఉన్న జుట్టుకు కూడా హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
ఝాలా లటకన్ హెయిర్ యాక్సెసరీస్

ఈ ఝాలా లటకన్ హెయిర్ యాక్సెసరీస్‌లో ముత్యాలతో పాటు చిన్న చిన్న గజ్జెలు కూడా ఉన్నాయి. 

Image credits: PINTEREST
బో డిజైన్ పర్ల్ క్లిప్

ఈ బో డిజైన్ క్లిప్స్ కర్లీ హెయిర్‌పై అందంగా ఉంటుంది. దీని ధరకూ కేవలం రూ.100లోపే.

Image credits: INSTAGRAM
ముత్యాల బన్

జుట్టంతా ముడి వేసి బన్ లా పెట్టుకుంటే దానికి ఇలాంటి ముత్యాల బన్ ప్రయత్నించండి. ఎంతో ఎథ్నిక్ గా ఉంటుంది.

Image credits: Jai ho india

