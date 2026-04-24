Stress Relief Foods: ఇవి తింటే ఎలాంటి ఒత్తిడైనా తగ్గిపోతుంది

సాల్మన్, మాకేరెల్ వంటి చేపల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ , విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆందోళన, ఒత్తిడికి కారణమయ్యే హార్మోన్లను కంట్రోల్ చేస్తాయి.
పాలకూర, వంటి ఆకుకూరల్లో మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కార్టిసాల్ హార్మోన్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సాయపడుతుంది.
సిట్రస్ పండ్లు, బెర్రీలు కార్టిసాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి. అలాగే మెదడులో ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో కూడా ఇవి సహాయపడతాయి.
బాదం, వాల్నట్స్, గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నీషియం, సెలీనియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఒత్తిడి స్థాయిలను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
గ్రీన్ టీలో ఉండే ఓ రకమైన అమైనో యాసిడ్ ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. అలాగే ఒత్తిడికి సంబంధించిన కార్టిసాల్ స్థాయిలను కూడా ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది.
డార్క్ చాక్లెట్ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది. దీన్ని తినడం వల్ల ఒత్తిడికి కారణమయ్యే కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది.
