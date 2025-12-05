Telugu

అయిదు గ్రాముల్లో అదిరిపోయే సూయి ధాగా చెవి రింగులు

life Dec 05 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram and gemini
లోటస్ సూయి ధాగా

సౌత్ ఇండియన్ జ్యూవెలరీ ఈ లోటస్ సూయి ధాగా. ఇది ఎంతో మందికి నచ్చుతుంది. ఇది కేవలం 5 గ్రాముల్లోనే దొరుకుతుంది. 

Image credits: kaaz_india instagram
మటర్ దానా సూయి ధాగా

ఇలాంటి మటర్ దానా సూయి ధాగా మహిళలు పెట్టుకుంటే చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి.  ఇందులో దారం లేదా పోగుల డిజైన్‌ను మీ ఇష్టానికి తగ్గట్టు మార్చుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram mgjewellers_
హార్ట్ షేప్ సూయి ధాగా

మీ భార్యకు సింపుల్, ఎలిగెంట్ జ్యూవెలరీ ఇష్టమైతే, ఇలాంటి హార్ట్ షేప్ సూయి ధాగా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇది తక్కువ బరువులో వస్తాయి.

Image credits: mayank__jewel_05 instagram
స్టార్ ప్యాటర్న్ సూయి ధాగా

స్టార్ స్టైల్‌లో ఉండే ఈ సూయి ధాగా డిజైన్ మీకు  హెవీ లుక్‌తో ఈ సూయి ధాగా చెవులకు అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram mgjewellers_
టర్కిష్ సూయి ధాగా

రూబీ స్టోన్‌తో ఉన్న ఈ అందమైన సూయి ధాగా డిజైన్ చెవులకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది. ఇవి హెవీ లుక్‌లో ఈ టర్కిష్ సూయి ధాగా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram mgjewellers_
సూయి ధాగా జుంకాలు

జుంకాల్లాంటి సూయి ధాగా చెవిరింగులు పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఈ డిజైన్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Avilproperu.com
ఫ్లవర్ సూయి ధాగా

అరవిరిసిన పూవుల్లాంటి సూయి ధాగా చెవిరింగులు ఇవి. కేవలం అయిదు గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి.

Image credits: Vaibhav Jewellers
లీఫ్ సూయి ధాగా డిజైన్

ఆకులాంటి ఆకారంలో సూయి ధాగా డిజైన్ ఇది. అయిదు గ్రాముల కన్నా తక్కువ బరువుతోనే ఇవి దొరుకుతాయి.

Image credits: Tanishq

