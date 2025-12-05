అయిదు గ్రాముల్లో అదిరిపోయే సూయి ధాగా చెవి రింగులు

సౌత్ ఇండియన్ జ్యూవెలరీ ఈ లోటస్ సూయి ధాగా. ఇది ఎంతో మందికి నచ్చుతుంది. ఇది కేవలం 5 గ్రాముల్లోనే దొరుకుతుంది.
ఇలాంటి మటర్ దానా సూయి ధాగా మహిళలు పెట్టుకుంటే చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. ఇందులో దారం లేదా పోగుల డిజైన్ను మీ ఇష్టానికి తగ్గట్టు మార్చుకోవచ్చు.
మీ భార్యకు సింపుల్, ఎలిగెంట్ జ్యూవెలరీ ఇష్టమైతే, ఇలాంటి హార్ట్ షేప్ సూయి ధాగా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇది తక్కువ బరువులో వస్తాయి.
స్టార్ స్టైల్లో ఉండే ఈ సూయి ధాగా డిజైన్ మీకు హెవీ లుక్తో ఈ సూయి ధాగా చెవులకు అందంగా కనిపిస్తుంది.
రూబీ స్టోన్తో ఉన్న ఈ అందమైన సూయి ధాగా డిజైన్ చెవులకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది. ఇవి హెవీ లుక్లో ఈ టర్కిష్ సూయి ధాగా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
జుంకాల్లాంటి సూయి ధాగా చెవిరింగులు పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఈ డిజైన్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
అరవిరిసిన పూవుల్లాంటి సూయి ధాగా చెవిరింగులు ఇవి. కేవలం అయిదు గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి.
ఆకులాంటి ఆకారంలో సూయి ధాగా డిజైన్ ఇది. అయిదు గ్రాముల కన్నా తక్కువ బరువుతోనే ఇవి దొరుకుతాయి.
