ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు.. చాలా ప్రమాదం

health-life Dec 05 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
విటమిన్ కె

విటమిన్ కె లోపం వల్ల ఎముకల అభివృద్ధి సరిగ్గా లేకపోవడం, ఆస్టియోపొరోసిస్ (ఎముకలు బలహీనపడి, విరిగిపోయే పరిస్థితి) రావచ్చు.

Image credits: Getty
రక్తస్రావం

విటమిన్ కె లోపం వల్ల అధిక రక్తస్రావం కావచ్చు.

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యం

విటమిన్ కె లోపం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
గాయాలు మానకపోవడం

శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, నడుము నొప్పి, గాయాలు మానకపోవడం వంటివి విటమిన్ కె లోపం లక్షణాలు కావచ్చు.

Image credits: Getty
జుట్టు రాలడం

జుట్టు రాలడం కూడా విటమిన్ కె లోపానికి ఒక సంకేతం.

Image credits: Getty
అలసట, బరువు తగ్గడం

విటమిన్ కె లోపం ఉంటే అలసట, బరువు తగ్గడం లాంటి లక్షణాలు కూడా కనిపించవచ్చు.

Image credits: Getty
ఇది గుర్తుంచుకోండి

ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ ని సంప్రదించడం మంచిది.

Image credits: Getty

