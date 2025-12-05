Telugu

పచ్చి బఠానీలు రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Dec 05 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

ప్రోటీన్

పచ్చి బఠానీల్లో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

జీర్ణక్రియ

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే పచ్చి బఠానీలు తినడం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి మంచిది. 

Image credits: Getty
Telugu

మధుమేహం

పచ్చి బఠానీలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. వీటి గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కూడా తక్కువ. 

Image credits: Getty
Telugu

బరువు తగ్గడానికి

ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల ఇవి ఆకలిని నియంత్రించి, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి. 
 

Image credits: Getty
Telugu

అధిక రక్తపోటు

పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉన్న పచ్చి బఠానీలు అధిక రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

గుండె ఆరోగ్యం

చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడానికి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి పచ్చి బఠానీలు తినడం మంచిది. 

Image credits: Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తి

విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే పచ్చి బఠానీలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కూడా సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

కంటి ఆరోగ్యం

రోజూ పచ్చి బఠానీలు తినడం కళ్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. 

Image credits: Getty

ఇవి తింటే జుట్టు రాలిపోతుంది జాగ్రత్త..!

రోజూ బాదం పప్పు తింటే కలిగే బెనిఫిట్స్ ఇవే

పరగడుపున జీలకర్ర నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?

బీపీని కంట్రోల్ చేసే 5 బెస్ట్ ఫుడ్స్ ఇవిగో!