కరివేపాకు ఇంట్లోనే పెంచుకోవచ్చు ఎలానో తెలుసా?

gardening Dec 05 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కుండీలో కరివేపాకు

కరివేపాకు పెంచడానికి మీడియం నుంచి పెద్ద సైజు కుండీ ఎంచుకోవాలి.  అంతేకాకుండా కుండీ అడుగున రంథ్రాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి.

నాణ్యమైన మట్టి

మంచి నాణ్యమైన మట్టితో కండీని నింపాలి. మితమైన మోతాదులో సేంద్రియ ఎరువు లేదా కంపోస్ట్ కలపవచ్చు. 

రోజూ నీరుపోయాలి..

మొక్కలను కుండీలో నాటిన తర్వాత రోజూ నీళ్లు పోయాలి. తగినంత సూర్యరశ్మి తగిలేలా చూసుకోవాలి.

కోయడం మొదలుపెట్టొద్దు

మొక్క పెరుగుతున్నప్పుడే కరివేపాకు కోయడం మొదలుపెట్టొద్దు. మొదటి పది నెలల వరకు ఆకులను తుంచకుండా జాగ్రత్తపడాలి.

సూర్యరశ్మి

మంచి సూర్యరశ్మిలో కరివేపాకు బాగా పెరుగుతుంది. రోజంతా ఎండ తగిలే ప్రదేశంలో మొక్క ఉండేలా చూసుకోవాలి. 

నీళ్లు ఎలా పోయాలంటే..?

పెరుగుతున్న దశలో, రెండు లేదా నాలుగు రోజులకు ఒకసారైనా మొక్కకు నీళ్లు పోయాలి. భారీ వర్షాల తర్వాత, వర్షాకాలంలో మట్టి ఆరిన తర్వాతే నీళ్లు పోయాలి. 

చలికాలంలో

మొక్కలకు సుమారు రెండు నెలల వయస్సు వచ్చాక, మితంగా నీళ్లు పోస్తే సరిపోతుంది. చలికాలంలో మొక్కకు ఎక్కువగా నీళ్లు పోయొద్దు. మట్టి ఆరనివ్వాలి. 

