వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కోసం అదిరిపోయే స్క్వేర్ షేప్ స్టడ్స్

life Apr 30 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
డైమండ్ గోల్డ్ స్క్వేర్ స్టడ్స్

ఆఫీస్‌కు వెళ్లే మహిళలు సింపుల్ డిజైన్లకు బదులుగా ఇలాంటి గోల్డ్ స్క్వేర్ స్టడ్స్ కొనచ్చు. మీ బడ్జెట్ కాస్త ఎక్కువైతే, డైమండ్స్‌తో ఉన్నవి ఎంచుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
ఫ్లోరల్ డిజైన్ స్టడ్స్

మీకు సింపుల్ లేదా ప్లెయిన్ స్టడ్స్ నచ్చకపోతే, ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న స్టడ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.

Image credits: pinterest
బాల్ డ్రాప్ స్టడ్స్

ఆఫీస్‌కు ఎత్నిక్ వేర్‌లో వెళ్తున్నట్లయితే, ఈ బాల్ డ్రాప్ స్టడ్స్ మీకు చాలా బాగా నప్పుతాయి. వీటిలో కలర్‌ఫుల్ స్టోన్ వర్క్ ఉన్నవి ఎంచుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
లైనింగ్ గోల్డ్ స్టడ్స్

లైనింగ్ గోల్డ్ స్టడ్స్ కూడా చాలా సోబర్ లుక్‌ ఇస్తాయి. ఇలాంటి గోల్డ్ స్టడ్స్‌లో చిన్న డిజైన్లను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి చాలా డీసెంట్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: pinterest
స్పైరల్ డిజైన్ స్టడ్స్

స్క్వేర్ షేప్ గోల్డ్ స్టడ్స్‌లో మీరు స్పైరల్ డిజైన్ లుక్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. మరింత క్లాసీగా కనిపించాలంటే, ఇదే డిజైన్‌లో ఉన్న చైన్ పెండెంట్, రింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
పెర్ల్ స్క్వేర్ స్టడ్స్

గోల్డ్ స్టడ్స్‌లో ముత్యం మెరుపు చెవులకు మరింత అందాన్ని ఇస్తుంది. మీ ఆఫీస్ లుక్‌ను ప్రత్యేకంగా మార్చుకోవడానికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Instagram commense.official

