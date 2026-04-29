చాలామంది అన్ని పండ్లను తొక్క తీశాకే తినేందుకు ఇష్టపడతారు. కానీ కొన్ని పండ్ల తొక్కలు తీయడం వల్ల వాటిలోని కొన్ని ముఖ్యమైన పోషకాలు పోతాయి.
కొన్ని పండ్లను తొక్క తీయకుండా తినడం వల్ల శరీరానికి పూర్తి ప్రయోజనాలు అందుతాయి. ఆ పండ్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
యాపిల్ తొక్కలలో ఫైబర్, క్వెర్సెటిన్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి గుండె, మెదడు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి.
జామకాయ తొక్కలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, మెగ్నీషియం, ఐరన్, పొటాషియం, థయామిన్ వంటి అనేక సహజ పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తాయి.
కివీ పండ్లను అందరూ తొక్కతేసీ తింటారు. కానీ ఆ తొక్కలోనే ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. దీన్ని తొక్క మందంగా ఉంటుంది. అందుకే తినేందుకు ఇష్టపడరు.
