Telugu

తొక్కతో పాటూ తినాల్సిన 5 పండ్లు ఇవిగో

life Apr 29 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
Telugu

తొక్క తీస్తే పోషకాలు పోతాయి

చాలామంది అన్ని పండ్లను తొక్క తీశాకే తినేందుకు ఇష్టపడతారు. కానీ కొన్ని పండ్ల తొక్కలు తీయడం వల్ల వాటిలోని కొన్ని ముఖ్యమైన పోషకాలు పోతాయి.

Telugu

తొక్క తీయకుండా తినాల్సినవి

కొన్ని పండ్లను తొక్క తీయకుండా తినడం వల్ల శరీరానికి పూర్తి ప్రయోజనాలు అందుతాయి. ఆ పండ్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Telugu

యాపిల్

యాపిల్ తొక్కలలో ఫైబర్, క్వెర్సెటిన్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి గుండె, మెదడు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి.

Telugu

పియర్

పియర్ పండు తొక్కలో ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. తొక్కతో పాటు తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది, అలాగే ఆకలి కూడా తగ్గుతుంది.
Telugu

జామకాయ

జామకాయ తొక్కలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, మెగ్నీషియం, ఐరన్, పొటాషియం, థయామిన్ వంటి అనేక సహజ పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తాయి.

Telugu

ప్లమ్

ప్లమ్ పండ్ల తొక్కలు మన శరీరానికి ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లను అందిస్తాయి. ఇవి జీర్ణవ్యవస్థకు సహాయపడటంతో పాటు శరీరంలో వాపును కూడా తగ్గిస్తాయి.
Telugu

కివీ

కివీ పండ్లను అందరూ తొక్కతేసీ తింటారు. కానీ ఆ తొక్కలోనే ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. దీన్ని తొక్క మందంగా ఉంటుంది. అందుకే తినేందుకు ఇష్టపడరు.

