అదిరిపోయే బెనారసీ చీరల డిజైన్లు.. కనులకు పండగే

life Apr 30 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:BharathSthali
పింక్ జరీ వర్క్ బెనారసీ చీర

 40 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్యలో ఉన్న మహిళలకు ఈ రంగు బెనారసీ చీర అందంగా ఉంటుంది. గోల్డెన్ జరీతో అలంకరించిన ఈ చీర వారిని మరింత అందంగా కనిపించేలా చేస్తారు.

Image credits: pinterest
రెడ్ బెనారసీ చీర

బూటీ జరీ వర్క్​తో ఉన్న ఈ రెడ్ బెనారసీ చీరలో మహిళలు చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. ఇలాంటి చీరలు ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి అందించే వారసత్వ సంపద లాంటివి. 

Image credits: pinterest
పర్పుల్ బెనారసీ చీర

తెలుపు మేనిఛాయ కలవారికి పర్పుల్ బెనారసీ చీర అందగా నప్పుతుంది. దీన్ని కట్టుకుంటే మీకు రాయల్ లుక్ వస్తుంది.

Image credits: pinterest
లైట్​వెయిట్ టస్సర్ బెనారసీ చీర

బరువైన చీరలు ఇష్టం లేకపోతే ఇలాంటి తేలికపాటి బెనారసీ చీరను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఈ లైట్​వెయిట్ టస్సర్ బెనారసీ చీరపై గోల్డెన్ బూటా వర్క్ ఉంటుంది. 

Image credits: Pinterest
గోల్డెన్ షేడ్స్ ఆరెంజ్ చీర

గోల్డెన్ షేడ్స్ ఉన్న ఆరెంజ్ చీర మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ చీరలు 5 నుంచి 10 వేల రూపాయల మధ్యలో దొరుకుతాయి.

Image credits: Instagram
బంధేజ్ బెనారసీ చీర

ఆకుపచ్చ, గులాబీ రంగుల కాంబినేషన్​లో ఉండే ఈ బంధేజ్ బెనారసీ చీర మహిళలకు బాగా నచ్చుతుంది.

Image credits: instagram
గ్రీన్ బెనారస్ చీర

ఈ చీర కట్టుకుని కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే మీ లుక్కే మారిపోతుంది. దీని ధర రూ.9,000గా ఉంది.

Image credits: I love Sarees

Fruit Peels: తొక్కతో పాటూ తినాల్సిన 5 పండ్లు ఇవిగో

Earrings: 2 గ్రాముల్లో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్, పార్టీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్

Ginger Water: ప్రతిరోజూ అల్లం నీరు తాగితే శరీరంలో జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే

Lizards: ఇంట్లో బల్లులు ఉన్నాయా? ఇలా చేస్తే మళ్లీ రావు