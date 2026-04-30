Telugu

Henna Plant: చిన్న కొమ్మతో గోరింటాకు మొక్క ఈజీగా పెంచేయచ్చు..!

gardening Apr 30 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
విత్తనాల అవసరం లేదు..

గోరింటాకు మొక్క పెంచడం అంత సులువు కాదు అనే అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉంటుంది. కానీ, విత్తనాల అవసరం లేకుండా చిన్న కొమ్మ ఉన్నా చాలు ఈజీగా పెంచేయచ్చు. 

Image credits: instagram
వాతావరణం ఎలా ఉండాలి?

గోరింటాకు మొక్కకు మంచి ఎండ తగలాలి. 19 నుంచి 28 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న వాతావరణంలో ఈ మొక్క బాగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతారు.

Image credits: instagram
మొక్కను ఎలా నాటాలి?

గోరింటాకు కొమ్మను కట్ చేసి నాటితే మొక్క బాగా పెరుగుతుంది. వర్షాకాలంలో లేదా ఫిబ్రవరి నెలలో కొమ్మలను కట్ చేయడం మంచిది.

Image credits: instagram
ట్రిమ్మింగ్ అవసరం

గోరింటాకు మొక్కను ఎప్పటికప్పుడు ట్రిమ్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే అది గుబురుగా, ఏపుగా పెరుగుతుంది.

Image credits: instagram
ఏమేం కలపాలి?

మట్టి, కోకోపీట్, కంపోస్ట్.. ఈ మూడింటినీ సమాన భాగాలుగా తీసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమంలో మొక్క బాగా పెరుగుతుంది.

Image credits: instagram
కలబంద గుజ్జు

కట్ చేసిన గోరింట కొమ్మను కలబంద గుజ్జులో ముంచి నాటాలి. ఇది సహజమైన రూటింగ్ హార్మోన్‌లా పనిచేసి, వేర్లు త్వరగా రావడానికి సాయపడుతుంది.

Image credits: instagram
నీళ్లు ఎక్కువగా పోయొద్దు

కుండీలో గోరింటాకు మొక్కను పెంచుతున్నప్పుడు నీళ్లు ఎక్కువగా పోయకూడదు. మట్టి తేమగా ఉంటే చాలు, నీళ్లు నిలిచిపోతే వేళ్లు కుళ్లిపోతాయి.

Image credits: instagram
ఆకులను కట్ చేయాలి

మొక్కపై ఉన్న ఆకులను ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేయకపోతే, అవి పసుపు రంగులోకి మారిపోతాయి. మొక్క పెరుగుదల కూడా ఆగిపోతుంది.

Image credits: instagram

