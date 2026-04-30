గోరింటాకు మొక్క పెంచడం అంత సులువు కాదు అనే అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉంటుంది. కానీ, విత్తనాల అవసరం లేకుండా చిన్న కొమ్మ ఉన్నా చాలు ఈజీగా పెంచేయచ్చు.
గోరింటాకు మొక్కకు మంచి ఎండ తగలాలి. 19 నుంచి 28 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న వాతావరణంలో ఈ మొక్క బాగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతారు.
గోరింటాకు కొమ్మను కట్ చేసి నాటితే మొక్క బాగా పెరుగుతుంది. వర్షాకాలంలో లేదా ఫిబ్రవరి నెలలో కొమ్మలను కట్ చేయడం మంచిది.
గోరింటాకు మొక్కను ఎప్పటికప్పుడు ట్రిమ్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే అది గుబురుగా, ఏపుగా పెరుగుతుంది.
మట్టి, కోకోపీట్, కంపోస్ట్.. ఈ మూడింటినీ సమాన భాగాలుగా తీసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమంలో మొక్క బాగా పెరుగుతుంది.
కట్ చేసిన గోరింట కొమ్మను కలబంద గుజ్జులో ముంచి నాటాలి. ఇది సహజమైన రూటింగ్ హార్మోన్లా పనిచేసి, వేర్లు త్వరగా రావడానికి సాయపడుతుంది.
కుండీలో గోరింటాకు మొక్కను పెంచుతున్నప్పుడు నీళ్లు ఎక్కువగా పోయకూడదు. మట్టి తేమగా ఉంటే చాలు, నీళ్లు నిలిచిపోతే వేళ్లు కుళ్లిపోతాయి.
మొక్కపై ఉన్న ఆకులను ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేయకపోతే, అవి పసుపు రంగులోకి మారిపోతాయి. మొక్క పెరుగుదల కూడా ఆగిపోతుంది.
