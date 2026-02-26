Telugu

life Feb 26 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chatgpt and instagram
స్టోన్ మోటిఫ్ మల్టీకలర్ గాజులు

రంగురంగుల గాజుల్లో ఈ స్టోన్ వర్క్ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది చేతులకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
కట్‌వర్క్ మల్టీకలర్ గాజులు

ఈ మల్టీకలర్ గాజుల డిజైన్ చాలా సింపుల్‌గా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. వీటిని గజ్జెల గాజులతో కలిపి ధరించడం ఒక ట్రెండ్‌గా మారింది.

Image credits: nazneen_bangles_king_786 instagram
పేస్టల్ షేడ్ మల్టీకలర్ గాజులు

ఈ పేస్టల్ షేడ్ గాజులు చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి.  సింపుల్ కట్‌వర్క్‌తో ఉండే ఈ గాజులు చాలా మినిమల్‌గా, క్లాసీగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: kaachvalaym instagram
మ్యాట్ ఫినిష్ మల్టీకలర్ గాజులు

మ్యాట్ ఫినిష్‌తో వచ్చే ఈ మల్టీకలర్ గాజులు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి. కట్‌వర్క్ స్టైల్‌లో ఉండే ఈ గాజులను సన్నని గాజులతో కలిపి వేసుకుంటే భలే నప్పుతాయి.

Image credits: creations.swara instagram
గోల్డెన్ స్టోన్ మోటిఫ్ మల్టీకలర్ గాజులు

ఈ గోల్డెన్ స్టోన్ మోటిఫ్ గాజులు ముదురు రంగుల్లో వస్తాయి. వీటిపై ఆవ గింజంత చిన్న బంగారు రంగు రాళ్లను పొదిగి ఉంటాయి.

Image credits: thekuppivala.in instagram
పర్ల్ మోటిఫ్స్ మల్టీకలర్ గాజులు

ముత్యాలతో అలంకరించిన ఈ మల్టీకలర్ గాజుల డిజైన్‌ను ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: charmsofcharminar instagram
థ్రెడ్ వర్క్ గాజులు

రంగు రంగుల థ్రెడ్ వర్క్ గాజులు ఇవి. చీరలపై, కుర్తాలపై ఇవి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty

