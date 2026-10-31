Blouse designs: చీరకు హుందాతనం తెచ్చే ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజు డిజైన్లు

ప్రింటెడ్ లేదా కాటన్ చీరల మీదకు ఇలాంటి సింపుల్ డీప్ నెక్ ప్రింటెడ్ కాటన్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
కాటన్ బ్లౌజుల్లో డీప్ బ్యాక్ నెక్ కావాలనుకుంటే ఈ ఫ్లోరల్ ప్రింటెడ్ రాప్ డిజైన్ ఎంచుకోండి. ఇలాంటి మోడల్స్ భలే ట్రెండీగా ఉంటాయి. పైగా వేసుకోవడానికి చాలా కంఫర్ట్గా అనిపిస్తాయి.
కాటన్ సిల్క్ చీరలకు మ్యాచింగ్ వెతుకుతుంటే.. ఇలాంటి ప్రింటెడ్ స్లీవ్ ప్లెయిన్ కాటన్ బ్లౌజ్ ట్రై చేయండి. వెనుక వైపు నాట్ డిజైన్ పెట్టుకోవచ్చు.
లైట్ జరీ వర్క్ ఉన్న బ్లౌజులు చీరలకు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. మార్కెట్లో కేవలం 300 రూపాయలకే దొరికే ఇలాంటి రెడీమేడ్ జరీ బార్డర్ కాటన్ ఫుల్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ వేసుకుని మీ స్టైల్ చూపించండి.
ప్రింటెడ్ కాటన్ బ్లౌజ్ చేతులకు ఇలా ఫ్రిల్ వర్క్ డిజైన్ కుట్టించుకోండి. ఇది చీర మీదకు చాలా గ్రాండ్గా కనిపిస్తుంది. తక్కువ ఖర్చులోనే మీకు మంచి డిజైనర్ లుక్ సొంతం అవుతుంది.
ప్రింటెడ్ చీరల మీదకు ఇలాంటి ఆకర్షణీయమైన, సింపుల్ హ్యాండ్క్రాఫ్ట్ ప్రింటెడ్ ఫుల్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ జత చేయండి. ఇది మీకు మోడ్రన్ అండ్ ఫ్యాషనబుల్ లుక్ ఇస్తుంది.
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