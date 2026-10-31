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Pearl Choker: చీరలో మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే ముత్యాల చోకర్లు

life Oct 31 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Fashion jewel.fj
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కుందన్ పెండెంట్..

ఐదారు లైన్ల ముత్యాల లైన్ కి.. కుందన్ పెండెంట్ జంత చేశారు. ఇది చాలా తక్కువ బరువులోనే మనకు లభిస్తుంది. మెడలో మాత్రం చాలా అందంగా కనపడుతుంది.

Image credits: Fashion jewel.fj
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అన్ కట్ డైమండ్స్..

అన్-కట్ డైమండ్స్ , రూబీ, ఎమరాల్డ్స్ రాళ్లతో చుట్టూ ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ ఉన్న ఈ చోకర్ ఒక రాయల్ బ్రైడల్ వేర్ నెక్లెస్.  గ్రాండ్ రిసెప్షన్లలో ఇది ధరిస్తే అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.

Image credits: Fashion jewel.fj
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రౌండ్ పెండెంట్..

పింక్ కెంపులు , గ్రీన్ ఎమరాల్డ్ పొదిగిన రౌండ్ డిజైన్ పెండెంట్ క్లాసిక్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. కాంబినేషన్ కలర్ చీరలపైకి ఇది ఎంతో మినిమలిస్టిక్ ఎలిగెన్స్‌ను అందిస్తుంది.

Image credits: Fashion jewel.fj
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కమలం నక్లెస్..

సన్ బరస్ట్  ఆకృతిలో పచ్చలు, తెల్లటి రాళ్లతో రూపొందించిన పెండెంట్ ఈ ముత్యాల నెక్లెస్‌కి ప్రధాన హైలైట్. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్‌తో కలిసి ఇది ఎంతో ట్రెండీగా, క్లాసీగా అనిపిస్తుంది.

Image credits: Abdesigns jewellery
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ముత్యాల నక్లెస్..

ఫ్లోరల్ ఆకారంలో కెంపులు ముత్యాల డ్రాప్స్‌తో అల్లినట్లున్న ఈ ఆల్-గోల్డ్ పెండెంట్ నెక్లెస్ చైన్ మోడల్ ఎంతో పద్ధతిగా ఉంది. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Abdesigns jewellery
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మ్యాంగో పెండెంట్..

మల్టీ-లేయర్ ముత్యాల లేయర్ కి మామిడి పిందెల లాకెట్ జత చేసిన చోకర్ ఇది.  ఈ చౌకర్ నెక్లెస్ చాలా ఎలిగెంట్ గ్రాండ్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Fashion jewel.fj
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పచ్చల లాకెట్..

డెలికేట్ ముత్యాల స్ట్రాండ్స్ , గ్రీన్ ఎమరాల్డ్ రాళ్లతో కూడిన చిన్న పెండెంట్ చోకర్ మోడరన్ ఇంకా ఎథ్నిక్ ఫ్యూజన్ లుక్‌ను అందిస్తుంది. మ్యాచింగ్ జుంకా తో గ్రాండ్‌నెస్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Fashion jewel.fj
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పీకాక్ డిజైన్..

వరుస ముత్యాల చౌకర్‌కి మధ్యలో వచ్చిన గుండ్రటి పీకాక్  డిజైన్ పెండెంట్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంది. పట్టు చీరలు లేదా డిజైనర్ వేర్‌పైకి ఇది వింటేజ్ రాయల్ టచ్‌ను అందిస్తుంది.

Image credits: Fashion jewel.fj
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కెంపులు, ముత్యాలతో..

మల్టీ-లేయర్ ముత్యాల దారాలకు కెంపులు, ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్‌తో కూడిన రౌండ్ షేప్ పెండెంట్ డిజైన్ ఒక ఎథ్నిక్ ఆకర్షణను తెస్తుంది. ట్రెడిషనల్ వేర్‌కి  ఎంతో రిచ్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Fashion jewel.fj
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క్లాసీ డిజైన్..

ఫ్లోరల్  ఆకారంలో కెంపులు, పచ్చలు , ముత్యాల డ్రాప్స్‌తో అల్లిన చోకర్ ఎంతో పద్ధతిగా ఉంది. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది

Image credits: Fashion jewel.fj

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