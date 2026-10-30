Telugu

ఆరుగ్రాముల బరువుతో వచ్చే గోల్డ్ జుంకాలు

life Oct 30 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:itisaaj
Telugu

ముచ్చటైన గోల్డ్ జుంకాలు

తక్కువ బరువులోనే తేలికగా వచ్చే బంగారు జుంకాలు ఇవి. చెవులకు పెట్టుకుంటే ఎంతో ముచ్చటగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Ruwani
Telugu

యాంటిక్ జుంకాలు

యాంటిక్ టచ్‌తో వచ్చిన బంగారు జుంకాలు ఇవి. ఏ వయసు వారైనా వీటిని ధరిస్తే చాలా చక్కగా నప్పుతాయి.

Image credits: Giriraj Jewellers
Telugu

డ్రాప్ జుంకాలు

డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ తరహాలో రూపుదిద్దుకున్న జుంకాలు ఇవి. చీరలు కట్టుకున్నప్పుడు ఇవి ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: South Temple Jewellery
Telugu

వేలాడే బుట్టలు

జుంకాలను పూర్వకాలంలో బుట్టలు అని పిలిచేవారు. ఇవి చాలా తేలికగా ఉంటూ పిల్లలకు మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Minar Jewellers
Telugu

సింపుల్ డిజైన్

సింపుల్ డిజైన్‌తో డిజైన్ చేసిన జుంకాలు ఇవి. చూసేందుకే కాదు, పెట్టుకున్నా సరే చాలా తేలికగా అనిపిస్తాయి.

Image credits: P.C. Chandra Jewellers
Telugu

పిరమిడ్ జుంకాలు

డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ స్టైల్‌లో వచ్చిన పిరమిడ్ జుంకాలు ఇవి. పిరమిడ్ల ఆకారంలో ఉంటాయి కాబట్టే వీటికి ఆ పేరు వచ్చింది.

Image credits: Senco Gold & Diamonds
Telugu

ముత్యాల జుంకాలు

డ్రాప్ చెవిపోగులలో ఇదొక ప్రత్యేక రకం. ముత్యాలతో కూడిన ఈ జుంకాలు చూసేందుకు ఎంతో నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Nicobar

Anklets: పాదాల అందాన్ని పెంచే లైట్ వెయిట్ పట్టీల డిజైన్లు ..చూసేయండి

Gold Necklace: AI ఇచ్చిన ఈ నెక్లెస్ డిజైన్స్ చూస్తే ఫిదా అయిపోతారు!

Belly Fat: రోజూ ఈ డ్రింక్స్ తాగితే.. పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు కరిగిపోతుంది

Coconut water: 2 వారాలపాటూ రోజూ కొబ్బరినీళ్లు తాగితే జరిగే అద్భుతం ఇదే