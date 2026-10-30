Anklets: పాదాల అందాన్ని పెంచే లైట్ వెయిట్ పట్టీల డిజైన్లు ..చూసేయండి

మధ్యమధ్యలో చిన్న గోల్డ్ బీడ్స్ ఉన్న ఈ సింపుల్ చైన్ పట్టీలు ఎంతో క్లాసీగా ఉన్నాయి. కాజువల్ డ్రెసెస్, రోజువారీ వాడకానికి ఇవి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.
మధ్యమధ్యలో రాళ్ల డిజైన్ వర్క్తో వచ్చిన ఈ యాంక్లెట్స్ రాయల్ లుక్ను అందిస్తాయి. ట్రెడిషనల్ డ్రెస్లపైకి ఇవి ప్రత్యేకమైన మెరుపును తెస్తాయి.
చాలా సన్నని చైన్ మోడల్లో వచ్చిన ఈ సింపుల్ పట్టీలు డెలికేట్గా ఉంటాయి. వెస్ట్రన్ లేదా ఇండో-వెస్ట్రన్ అవుట్ఫిట్స్పైకి ఇవి మోడర్న్ టచ్ను ఇస్తాయి.
చిన్న హార్ట్ షేప్స్ , గజ్జెల హ్యాంగింగ్స్తో ఉన్న ఈ డబుల్ చైన్ పట్టీలు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. గ్రాండ్ లుక్ కోరుకునే వారికి పండుగల సమయంలో ఇది మంచి ఎంపిక.
చిన్న పూల డిజైన్ , ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్తో ఉన్న ఈ పట్టీలు ట్రెడిషనల్ లుక్ను ఇస్తాయి. పండగలు, పెళ్లిళ్లకు పట్టుచీరలపైకి ఇవి చాలా అందంగా సరిపోతాయి.
ఎలాంటి హ్యాంగింగ్స్ లేకుండా కేవలం గోల్డ్ చైన్ డిజైన్తో ఉన్న ఈ పట్టీలు మినిమలిస్టిక్ స్టైల్లో ఉంటాయి. ఆఫీస్వేర్, డైలీ వేర్కి ఇవి చాలా ఎలిగెంట్గా సరిపోతాయి.
ఆకుల ఆకారంలో అల్లినట్లున్న ఈ గోల్డ్ పట్టీ డిజైన్ చాలా యూనిక్గా ఉంది. సాంప్రదాయ దుస్తులపైకి ఇది వింటేజ్, డిఫరెంట్ లుక్ని ఇస్తుంది.
కుందన్లు, చిన్న గజ్జెల కలయికతో ఉన్న ఈ యాంటిక్ డిజైన్ పట్టీలు పాదాలకు మరింత అందాన్ని తెచ్చాయి. పెళ్లిళ్లు , పండగల వేడుకలకు ఇవి చాలా స్పెషల్గా ఉంటాయి.
వరుసగా అమర్చిన ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్తో ఉన్న ఈ పట్టీలు రాయల్ , ట్రెడిషనల్ ఫీల్ను ఇస్తాయి. పెళ్లికూతురి లంగాఓణి లేదా చీరల డిజైన్కు ఇవి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతాయి.
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