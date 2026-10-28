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Blouse Designs: తక్కువ బడ్జెట్ లో గ్రాండ్ లుక్ తెచ్చే బ్లౌజు డిజైన్లు

life Oct 28 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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క్రాస్ నెక్ బ్లౌజు

ఈ రోజుల్లో హెవీ, గ్రాండ్ బ్లౌజులకు బాగా డిమాండ్ పెరిగింది. మీకు సెలబ్రిటీ ఫ్యాషన్ ఇష్టమైతే.. ఇలాంటి బ్లౌజు ట్రై చేయండి.  ప్లెయిన్ చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: Pinterest
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రఫుల్ స్లీవ్ బ్లౌజ్

రోజువారీ వాడే చీరల కోసం బ్లౌజ్ కావాలంటే, స్వీట్‌హార్ట్ నెక్‌లైన్‌తో చిన్న రఫుల్ స్లీవ్స్ కుట్టించుకోండి. ఈ బ్లౌజు బడ్జెట్ లోనే కుట్టించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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కటౌట్ బ్లౌజ్ డిజైన్

ఏదైనా సాధారణ ఫ్యాబ్రిక్‌ను కటౌట్ డిజైన్‌తో డిజైనర్, గ్రాండ్ లుక్‌లోకి మార్చవచ్చు. ఈ డిజైన్ చీరలు, లెహెంగాల మీదకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
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జాకెట్ బ్లౌజ్ డిజైన్

జాకెట్ బ్లౌజ్ మీ చీరకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. మీరు స్లీవ్‌లెస్, డీప్ నెక్ కాకుండా కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే దీన్ని ఎంచుకోండి. 

Image credits: Pinterest
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వన్ స్ట్రిప్ బ్లౌజ్

ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్‌పై వన్ స్ట్రిప్ బ్లౌజ్‌లు చాలా క్యూట్‌గా కనిపిస్తాయి. మోడ్రన్ అమ్మాయిల మొదటి ఛాయిస్ ఇదే. మీరు కూడా బోల్డ్ లుక్ కోరుకుంటే, ఈ డిజైన్ ట్రై చేయవచ్చు.

Image credits: Ashnoor Kaur/instagram
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కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్

ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్‌కు రాయల్ లుక్ ఇవ్వాలంటే, క్వార్టర్ లేదా ఫుల్ స్లీవ్స్‌తో కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోండి. ఇవి సింపుల్, హెవీ చీరల మీదకు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest

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