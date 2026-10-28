Blouse Designs: తక్కువ బడ్జెట్ లో గ్రాండ్ లుక్ తెచ్చే బ్లౌజు డిజైన్లు

ఈ రోజుల్లో హెవీ, గ్రాండ్ బ్లౌజులకు బాగా డిమాండ్ పెరిగింది. మీకు సెలబ్రిటీ ఫ్యాషన్ ఇష్టమైతే.. ఇలాంటి బ్లౌజు ట్రై చేయండి. ప్లెయిన్ చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.
రోజువారీ వాడే చీరల కోసం బ్లౌజ్ కావాలంటే, స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్తో చిన్న రఫుల్ స్లీవ్స్ కుట్టించుకోండి. ఈ బ్లౌజు బడ్జెట్ లోనే కుట్టించుకోవచ్చు.
ఏదైనా సాధారణ ఫ్యాబ్రిక్ను కటౌట్ డిజైన్తో డిజైనర్, గ్రాండ్ లుక్లోకి మార్చవచ్చు. ఈ డిజైన్ చీరలు, లెహెంగాల మీదకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
జాకెట్ బ్లౌజ్ మీ చీరకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. మీరు స్లీవ్లెస్, డీప్ నెక్ కాకుండా కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే దీన్ని ఎంచుకోండి.
ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్పై వన్ స్ట్రిప్ బ్లౌజ్లు చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తాయి. మోడ్రన్ అమ్మాయిల మొదటి ఛాయిస్ ఇదే. మీరు కూడా బోల్డ్ లుక్ కోరుకుంటే, ఈ డిజైన్ ట్రై చేయవచ్చు.
ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కు రాయల్ లుక్ ఇవ్వాలంటే, క్వార్టర్ లేదా ఫుల్ స్లీవ్స్తో కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోండి. ఇవి సింపుల్, హెవీ చీరల మీదకు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
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