చిన్న చిన్న డాట్స్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ బేబీ పింక్ కాటన్ శారీ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఛాయిస్. వైట్ బ్లౌజుతో లుక్ అదిరిపోతుంది.
వెడల్పాటి బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ సింపుల్ డిజైన్ శారీ ప్రొఫెషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజు, సింపుల్ నెక్ సెట్ తో అందంగా కనిపిస్తారు.
పోల్కా డాట్స్ తో ఉన్న ఈ కాటన్ శారీ సింపుల్ గా, కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి మంచి ఎంపిక.
సింపుల్ బోర్డర్, చెక్స్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ శారీ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలకు చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
కాంట్రాస్ట్ కలర్ బ్లౌజుతో గ్రీన్ శారీ సూపర్ గా ఉంటుంది. ఇలాంటి శారీస్ డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి.
చిన్న చిన్న పువ్వుల ప్రింట్ తో ఉన్న ఈ కాటన్ శారీ కట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో దొరుకుతుంది.
గోల్డెన్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ రెడ్ కలర్ శారీ చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లు, ఔటింగ్స్ కి చక్కగా సెట్ అవుతుంది. స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజుతో స్టైల్ చేయవచ్చు.
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