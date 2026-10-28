Coolest State: భారతదేశంలో అత్యంత చల్లని రాష్ట్రం ఇదే..ఎటు చూసినా మంచే

భారతదేశంలో లడఖ్ అత్యంత చలిగా ఉండే ప్రాంతం. ఎత్తైన పర్వతాలతో నిండిన ఈ ప్రాంతం ఎప్పుడూ మంచుతో కప్పి ఉంటుంది. చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది.
లడఖ్లో చలికాలం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. లేహ్లో ఉష్ణోగ్రత -30°Cకి పడిపోతే, ద్రాస్లో ఏకంగా -60°Cకి చేరుకుంటుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత చలిగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇది కూడా ఒకటి.
లడఖ్ సముద్ర మట్టానికి చాలా ఎత్తులో ఉంటుంది. అందుకే దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల కంటే ఇక్కడ చలి ఎక్కువ. గాలి పలచగా ఉండటం వల్ల వేడిని నిలుపుకోలేదు.
లడఖ్లో వర్షపాతం చాలా తక్కువ. అందుకే ఇక్కడ రాత్రి పూట విపరీతమైన చలి ఉంటుంది. ఈ వాతావరణం వల్లే ఈ ప్రాంతాన్ని కోల్డ్ డెజర్ట్ (చల్లని ఎడారి) అని పిలుస్తారు.
చలికాలంలో లడఖ్ మొత్తం దట్టమైన మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రయాణాలు చేయడం చాలా కష్టం. కానీ, మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలు చూడటానికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి.
చలికాలంలో జన్స్కార్ లాంటి నదులు పూర్తిగా గడ్డకట్టుకుపోతాయి. ఆ మంచు మీద జనాలు నడవొచ్చు కూడా. ఈ గడ్డకట్టిన నదులు ఎంతో మంది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి.
లడఖ్ ప్రజలు చలి నుంచి రక్షించుకోవడానికి ఎప్పుడూ వెచ్చని దుస్తులు ధరిస్తారు. చలిని తట్టుకునేలా ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన ఇళ్లలో నివసిస్తారు. ఉన్నితో చేసిన శాలువాలు ఎక్కువగా వాడతారు.
Mangalsutra: చీరల మీదకు మీ అందాన్ని పెంచే లాంగ్ మంగళసూత్రాలు..చూసేయండి
Teeth Pain Remedies: పంటి నొప్పిని తగ్గించే బెస్ట్ చిట్కాలు ఇవిగో!
Gold Earrings: లైట్ వెయిట్ లో వచ్చే డైలీవేర్ బంగారు కమ్మలు.. ఇవిగో!
కొత్త గిన్నెల మీద స్టిక్కర్లను సులువుగా తొలగించే ట్రిక్