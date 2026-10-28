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Coolest State: భారతదేశంలో అత్యంత చల్లని రాష్ట్రం ఇదే..ఎటు చూసినా మంచే

life Oct 28 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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అత్యంత చలి ప్రదేశం..

భారతదేశంలో లడఖ్ అత్యంత చలిగా ఉండే ప్రాంతం. ఎత్తైన పర్వతాలతో నిండిన ఈ ప్రాంతం ఎప్పుడూ మంచుతో కప్పి ఉంటుంది. చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. 

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గజగజ వణికించే చలి

లడఖ్‌లో చలికాలం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. లేహ్‌లో ఉష్ణోగ్రత -30°Cకి పడిపోతే, ద్రాస్‌లో ఏకంగా -60°Cకి చేరుకుంటుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత చలిగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇది కూడా ఒకటి.

Image credits: X-All About Kashmir
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సముద్ర మట్టానికి ఎత్తులో..

లడఖ్ సముద్ర మట్టానికి చాలా ఎత్తులో ఉంటుంది. అందుకే దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల కంటే ఇక్కడ చలి ఎక్కువ. గాలి పలచగా ఉండటం వల్ల వేడిని నిలుపుకోలేదు.

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తక్కువ వర్షపాతం

లడఖ్‌లో వర్షపాతం చాలా తక్కువ. అందుకే ఇక్కడ రాత్రి పూట విపరీతమైన చలి ఉంటుంది. ఈ వాతావరణం వల్లే ఈ ప్రాంతాన్ని కోల్డ్ డెజర్ట్ (చల్లని ఎడారి) అని పిలుస్తారు.

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ఎటు చూసినా మంచే

చలికాలంలో లడఖ్ మొత్తం దట్టమైన మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రయాణాలు చేయడం చాలా కష్టం. కానీ, మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలు చూడటానికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి.

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గడ్డకట్టే నదులు

చలికాలంలో జన్స్కార్ లాంటి నదులు పూర్తిగా గడ్డకట్టుకుపోతాయి. ఆ మంచు మీద జనాలు నడవొచ్చు కూడా. ఈ గడ్డకట్టిన నదులు ఎంతో మంది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి.

Image credits: Instagram
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వెచ్చని దుస్తులు

లడఖ్ ప్రజలు చలి నుంచి రక్షించుకోవడానికి ఎప్పుడూ వెచ్చని దుస్తులు ధరిస్తారు. చలిని తట్టుకునేలా ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన ఇళ్లలో నివసిస్తారు. ఉన్నితో చేసిన శాలువాలు ఎక్కువగా వాడతారు.

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