చిన్నారుల చేతికి అందాన్నిచ్చే బంగారు బ్రేస్లెట్ అటాచ్డ్ రింగ్ ఇది. దీన్ని మీరు 18 క్యారెట్లలో చేయించుకోవచ్చు. ఇది తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
18 క్యారెట్ల బంగారంతో చేసిన ఈ అడ్జస్టబుల్ బ్రేస్లెట్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. దీనికి లింక్ చైన్తో జతచేసిన హార్ట్ షేప్ ఉంగరం వస్తుంది.
మీకు అటాచ్డ్ బ్రేస్లెట్ ఉంగరం ఇష్టలేకపోతే ఇలా సింపుల్గా ఉండే సన్నని బంగారు గాజు, చిన్న ఉంగరాన్ని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
నల్ల పూసల బంగారు బ్రేస్లెట్కు స్వస్తిక్ ఉంగరం జతచేసి ఉంది దీనికి. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. దీన్ని సైజుకు తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
సన్నని లింక్ చైన్ బ్రేస్లెట్ ఇది. ఇది విడిగా ఉండే ఉంగరంతో వస్తుంది. దీన్ని ఎప్పుడైనా తీసి పెట్టుకోవచ్చు.
సన్నని గాజు లాంటి బంగారు బ్రేస్లెట్తో వచ్చే చైన్ రింగ్ ఇది ఉంటుంది. ఇది 3 గ్రాములలో తయారవుతుంది.
లాబ్స్టర్ లాక్తో లింక్ చైన్పై వచ్చే ఈ చంకీ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ 5 గ్రాములలో వస్తుంది. మిక్కీ మౌస్ డిజైన్ తో ఇది లభిస్తుంది.
