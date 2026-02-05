Telugu

అరగ్రాము గోల్డ్‌లో వచ్చే పెండెంట్లు, స్టడ్స్ ఇవిగో

life Feb 05 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:miabytanishq
Telugu

డ్రాప్ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్

డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇప్పుడు చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. మీకు ఇయర్ రింగ్స్‌లో భిన్నమైన లుక్ కోసం ఇవి చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: miabytanishq
Telugu

మినిమల్ ఫిష్ పెండెంట్

ఇలాంటి మినిమల్, ఎస్తెటిక్ నగల డిజైన్లు చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. అరగ్రాము బరువులో మీరు ఇలాంటి చేప లేదా ఇతర డిజైన్ల పెండెంట్లను తీసుకోవచ్చు.

Image credits: miabytanishq
Telugu

మామిడి పిందె పెండెంట్

మామిడి పిందె ఆకారంలో ఉండే ఈ మినిమల్ పెండెంట్ డిజైన్ మీకు అరగ్రాములోనే దొరుకుతుంది. ఇది చైన్‌తో స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: miabytanishq
Telugu

హార్ట్ షేప్ స్టడ్

హార్ట్ షేప్‌లో ఉండే ఈ మినీ స్టడ్ మీకు అరగ్రాములో వస్తాయి. తక్కువ బరువుతో ఈ ట్రెండీ డిజైన్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: miabytanishq
Telugu

మినిమల్ హూప్ ఇయర్ రింగ్

అరగ్రాము బరువులో వచ్చే చాలా చిన్న ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. ఒక్కోటి అరగ్రాము బరువుతో వస్తాయివి. అంటే గ్రాములో రెండు వస్తాయి.

Image credits: miabytanishq
Telugu

మినీ స్టోన్ వర్క్ స్టడ్

మినీ స్టోన్ వర్క్‌తో ఉన్న ఈ డిజైన్ చిన్నగా ఉంటుంది. పెట్టుకుంటే బాగా మెరుస్తుంది. ఈ స్టోన్ స్టడ్‌ను ఎవరికైనా బహుమతిగా ఇవ్వడానికి తీసుకోవచ్చు.

Image credits: miabytanishq
Telugu

చేప ఇయర్ రింగ్్

చేపల ఆకారంలో ఉండే స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. ఒక్కోటి అరగ్రాములో వస్తాయి. గ్రాములో ఈ జత కొనుక్కోవచ్చు.

Image credits: Getty

