గుజరాతీ మిర్రర్ వర్క్ గాజులు.. ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

life May 12 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram/Chatgpt
మిర్రర్ వర్క్ గాజుల డిజైన్లు

గుజరాత్‌కు చెందిన మిర్రర్ వర్క్  గాజులు అద్దాలతో  లుక్‌ను ప్రత్యేకంగా మారుస్తాయి. ఈ అద్భుతమైన డిజైన్లను చూడండి.

Image credits: Instagram/Chatgpt
మల్టీకలర్ మిర్రర్ గాజుల డిజైన్

రంగురంగుల దారాలు, చిన్న అద్దాలతో చేసిన ఈ గాజులు పండుగలకు చాలా ఆకర్షణీయంగా, సంప్రదాయబద్ధంగా కనిపిస్తాయి.

కడా స్టైల్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్స్

వెడల్పాటి డిజైన్, పెద్ద మిర్రర్ వర్క్‌తో ఉండే ఈ కడాలు చేతులకు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.

సిల్వర్ టచ్‌తో సంప్రదాయ గాజులు

సిల్వర్ ఫినిషింగ్, రంగురంగుల ప్యాటర్న్‌లతో ఉండే ఈ గాజులు ఆధునిక, సంప్రదాయ దుస్తులకు సులభంగా సెట్ అవుతాయి.

ఫ్లోరల్ మిర్రర్ వర్క్ డిజైన్

పువ్వులు, మిర్రర్ వర్క్‌తో అలంకరించిన ఈ గాజులు మహిళలకు చాలా స్టైలిష్, ఎలిగెంట్ లుక్‌ను అందిస్తాయి. 

గోల్డెన్ బార్డర్ బ్యాంగిల్ సెట్

గోల్డెన్ బార్డర్, రంగురంగుల డిజైన్‌తో ఉండే ఈ గాజులు చేతులకు చాలా గ్రాండ్, రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. 

స్టాక్డ్ గుజరాతీ బ్యాంగిల్ సెట్

సన్నని, లావైన గాజుల అందమైన కలయికతో ఉండే ఈ సెట్.. ఎంతో అందంగా మెరిసిపోతుంది.

స్క్వేర్ మిర్రర్ డిజైన్ గాజులు

స్క్వేర్ మిర్రర్ ప్యాటర్న్, మెరిసే రంగులతో ఉండే ఈ గాజులు చాలా యూనిక్, ఫ్యాషనబుల్ లుక్ ఇస్తాయి.

