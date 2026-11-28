మూడు లేదా నాలుగు లేయర్లుగా రూపొందించే ఈ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్కు ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తాయి. ప్రతి లేయర్కు వేర్వేరు ఫ్యాబ్రిక్ లేదా లేస్ జోడిస్తే మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి.
మోచేతుల వరకు వచ్చే ఈ కీ హోల్ స్లీవ్స్ సంప్రదాయంగా, అందంగా కనిపిస్తాయి. సిల్క్ చీరలకు ఈ బ్లౌజ్ బాగా సెట్ అవుతుంది.
నెట్ ఫ్యాబ్రిక్తో రూపొందించే ఈ స్లీవ్స్ ఎంతో స్టైలిష్గా ఉంటాయి. వాటిపై చిన్న చిన్న ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్లు జోడిస్తే బ్లౌజ్కు మరింత ఆకర్షణ వస్తుంది.
స్లీవ్స్పై చిన్న ఓపెనింగ్తో రూపొందించే స్లిట్ డిజైన్ మోడ్రన్ లుక్ను ఇస్తుంది. టై అప్ డీటెయిల్స్ జోడిస్తే బ్లౌజ్ మరింత స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
భుజాల దగ్గర అందమైన కటింగ్తో ఉన్న ఈ డిజైన్ బ్లౌజ్కు వెస్ట్రన్ టచ్ ఇస్తుంది. పార్టీ వేర్ చీరలు, మోడ్రన్ డిజైనర్ శారీలతో ఈ స్టైల్ ఆకట్టుకుంటుంది.
ఫ్యాషన్ ఇష్టపడేవారికి డోరీ లూప్ స్లీవ్స్ ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. సింపుల్ చీరకు కూడా స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
సింపుల్ గా ఉంటూనే స్టైలిష్ గా కనిపించాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి స్లీవ్స్ చక్కని ఎంపిక. సిల్క్ చీరల మీదకు ఈ డిజైన్ బాగుంటుంది.
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