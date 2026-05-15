పఫ్ స్లీవ్స్, పట్టు బోర్డర్, బ్యాక్ బటన్స్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. పట్టు చీరలతో ఇలాంటి డిజైన్ బ్లౌజులు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
ముత్యాలు, స్టోన్ వర్క్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. మెడలో హారం వేసుకున్నట్లుగా ఉండే ఈ డిజైన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి, గోల్డ్ కలర్ లేస్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ బ్లౌజ్ బెస్ట్ ఛాయిస్. సింపుల్ చీరకు కూడా ఈ బ్లౌజ్ తో హెవీ లుక్ వస్తుంది.
స్టోన్స్, కుందన్స్, ముత్యాలతో డిజైన్ చేసిన ఈ ప్యాచ్ వర్క్ బ్లౌజ్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
డీప్ వి నెక్, ఎల్బో హ్యాండ్స్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ రిచ్, మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. ఫ్యాషన్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి డిజైన్స్ చాలా బాగుంటాయి.
రాయల్ బ్లూ కలర్ బ్లౌజ్ కాంట్రాస్ట్ కలర్ చీరలతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. ఆన్ లైన్ లో చాలా తక్కువ ధరకే దొరుకుతుంది.
ఫుల్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. పట్టుచీరలతో మరింత గ్రాండ్ గా కనిపిస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.
Gold Nose Pin: ముఖ అందాన్ని పెంచే ముక్కుపుడకలు.. చూస్తే ఫిదా అవుతారు!
Bandhani Suit: బ్యూటిఫుల్ బాందనీ కుర్తాసెట్.. సమ్మర్ కి బెస్ట్ ఛాయిస్
Kitchen Hacks: ఈ ఒక్కటి కలిపితే ఎన్ని రోజులైనా సరే పాలు విరగవు
Afghan Jhumka: రూ.500లోపు ధరలో అఫ్గాన్ స్టైల్ జుంకాలు