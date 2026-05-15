రోజూ పెట్టుకోవడానికి మినిమల్ డిజైన్ ముక్కుపుడకలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న పూసలతో ఉండే ఈ స్మాల్ నోస్ పిన్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది.
ఫ్లోరల్ కట్ నోస్ పిన్ డైలీవేర్ కి సరైన ఎంపిక. ఇది పెద్ద ముక్కు ఉన్నవారికైనా, చిన్న ముక్కు ఉన్నవారికైనా.. ఎవరికైనా సరే అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది.
మధ్యలో ఒక రాయి, దాని చుట్టూ రేకుల డిజైన్తో ఉండే ఈ ముక్కుపుడకను అర గ్రాములో చేయించుకోవచ్చు. సంప్రదాయ దుస్తులతో ఇది సూపర్ గా కనిపిస్తుంది.
బంగారంతో చేసిన ఈ పొడవాటి ముక్కుపుడక పెట్టుకుంటే ముఖం కళగా కనిపిస్తుంది. ట్రెడిషనల్ దుస్తులతో పాటు ఇలాంటి ముక్కుపుడకలు పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
మూడు నక్షత్రాల డిజైన్తో ఉండే ఈ ముక్కుపుడక చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి నోస్ పిన్ను అన్ని వయసులవారు పెట్టుకోవచ్చు.
చిన్న స్టోన్ డాంగ్లర్తో వచ్చే ఈ ఆకు డిజైన్ ముక్కుపుడక పెళ్లైన మహిళలకు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. అర గ్రాములో తీసుకోవచ్చు.
