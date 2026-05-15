రూ.500లోపు ధరలో అఫ్గాన్ స్టైల్ జుంకాలు

life May 15 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:INSTAGRAM
అఫ్గానీ బెల్ బీడ్స్ జుంకాలు

రంగు రంగులతో పాటు, గంటల సవ్వడితో వచ్చే జుంకాలు కావాలంటే వీటిని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. వీటిలో చిన్న సైజులో కూడా దొరుకుతాయి.

Image credits: INSTAGRAM
అఫ్గానీ మిర్రర్ జుంకాలు

అఫ్గానీ మిర్రర్ జుంకాలు అద్దాల పనితనంతో వస్తాయి. ఈ జుంకాలు ఖరీదు కేవలం రూ.200 నుంచి రూ.500 లోపు ఉంటాయి.

Image credits: INSTAGRAM
రెడ్ స్టోన్ ఝుంకా

ఈ ఆక్సిడైజ్డ్ జుంకాలో ఎరుపు రంగు రాళ్లను పొదిగారు. రెడ్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంటే, దానికి మ్యాచింగ్‌గా ఈ రెడ్ స్టోన్ ఆక్సిడైజ్డ్ జుంకాలు పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
బాల్ లట్కన్ అఫ్గానీ జుంకా

సంప్రదాయ డిజైన్లకు భిన్నంగా కొత్తరకం జుంకాల కోసం చూస్తుంటే, ఇలాంటివి ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.  రెడ్ స్టోన్‌తో పాటు బాల్ లట్కన్‌లు ఉన్న ఈ హెవీ జుంకాలు కొనవచ్చు.

Image credits: INSTAGRAM
మయూరి డిజైన్ జుంకాలు

నెమలి డిజైన్‌తో ఉండే ఈ అఫ్గానీ జుంకాలు చూడటానికి చాలా హెవీగా కనిపిస్తాయి. అలాగే నీలి రంగు రాళ్ల వల్ల లుక్ చాలా బావుంటుంది.

Image credits: PINTEREST
సర్కిల్ స్టడ్ డిజైన్ అఫ్గానీ ఝుంకా

సర్కిల్ డిజైన్‌తో ఉండే హెవీ జుంకాలు అఫ్గానీ జువెలరీ ప్రత్యేకత. మీరు ఇలాంటి వాటిలో స్టడ్‌తో పాటు ఉండే ఝుంకా లుక్‌ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Chat Gpt
కలర్స్ జుంకాలు

రంగులో నిండి రాళ్లతో ఈ జుంకాలను రెడీ చేశారు. చీరలపై ఈ జుంకాలు పెట్టుకుంటే ఎంతందమో.

Image credits: Moedbuille

