Telugu

పిల్లల కోసం వెండి నల్లపూసల చైన్స్

life Mar 27 2026
Author: Kavitha G Image Credits:gemini ai
టెడ్డీ పెండెంట్ సిల్వర్ చైన్

నల్లపూసల చైన్‌కు టెడ్డీ పెండెంట్ ఉంటే చాలా అందంగా  కనిపిస్తుంది. పిల్లలకు ఇలాంటి చైన్ వేసి పార్టీలకు కూడా తీసుకెళ్లొచ్చు.

లెటర్ పెండెంట్ సిల్వర్ చైన్

1 నుంచి 10 ఏళ్ల పిల్లల కోసం ఈ నల్లపూసల వెండి చైన్ తీసుకోవచ్చు. పేరులోని మొదటి అక్షరంతో పాటు రెండు నల్లపూసలు దీని అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.

డబుల్ లేయర్ సిల్వర్ చైన్

పిల్లలు కొంచెం పెద్దయ్యాక, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఇలాంటి డబుల్ లేయర్ నల్లపూసల చైన్ వేయవచ్చు. దీనికి మీకు నచ్చిన పెండెంట్‌ను జోడించవచ్చు.

బటర్‌ఫ్లై పెండెంట్ సిల్వర్ చైన్

ఆడపిల్లలకు సింపుల్ సిల్వర్ చైన్లు చాలా బాగుంటాయి. రెండు నల్లపూసలు ఉన్న ఈ చైన్ వేస్తే పాపకు దిష్టి కూడా తగలకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

సింపుల్ డిజైన్ చైన్

నల్లపూసలతో పాటు వెండి పూసలు ఉన్న చైన్లు  ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 1 నుంచి 2 ఏళ్ల పిల్లలకు ఇవి బాగుంటాయి.

