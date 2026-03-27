వేల ఏళ్ల క్రితమే చెప్పారు

మన జీవితం ఎలా ఉండాలో ఆచార్య చాణక్యుడు వేల సంవత్సరాల క్రితమే వివరించారు. ఇప్పటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో మనం ఓడిపోకుండా ఉండాలంటే.. ఆయన చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాలను తప్పక పాటించాలి.

life Mar 27 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
సమయానికి విలువ ఇవ్వండి

గడిచిపోయిన సమయం మళ్లీ తిరిగి రాదు. మీరు ఏ పని చేసినా సమయాన్ని వృథా చేయకండి. సరైన సమయానికి పని పూర్తి చేయడమే విజయానికి మొదటి మెట్టు.

భయాన్ని వదిలేయండి

మనసులో భయం ఉంటే ఏదీ సాధించలేం. భయపడకుండా మీ పనిలో ముందుకు సాగండి. భయపడితే ఓటమి ఖాయం, ధైర్యం చేస్తే గెలుపు మీదే అవుతుంది. 

డబ్బు ఆదా చేయండి

అనవసరంగా డబ్బు ఖర్చు చేయకండి. డబ్బును వృథా చేస్తే భవిష్యత్తులో కష్టాలు తప్పవు. ఈ రోజు మీరు చేసే పొదుపే.. రేపటి మీ ప్రశాంతతకు ఆధారం.

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

సరైన సమయానికి నిద్రపోండి, మంచి ఆహారం తీసుకోండి. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఎలాంటి కష్టమైన పనైనా సులభంగా చేయగలడు.

చెడ్డవాళ్లకు దూరంగా ఉండండి

మీ నిజాయితీకి విలువ ఇవ్వని వాళ్లకు, మిమ్మల్ని చెడు మార్గంలో నడిపించే వాళ్లకు దూరంగా ఉండండి. అలాంటి వాళ్ల స్నేహం మీ జీవితాన్నే నాశనం చేయగలదు.

Silver Anklets: కొత్త పెళ్లికూతురి కోసం అందమైన వెండి పట్టీలు.. ఇవిగో

Sharara Suits:ట్రెండీ డిజైన్ షరారా సూట్స్.. ప్రత్యేక సందర్భాలకు బెస్ట్

Happy Hormones: హ్యాపీగా ఉండాలా? ఈ 10 ఫుడ్స్ మీట్‌ డైలో చేర్చుకోండి

Sui Dhaga Earrings: 4 గ్రాముల బంగారంలో సూయిధాగా ఇయర్ రింగ్స్