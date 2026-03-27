మన జీవితం ఎలా ఉండాలో ఆచార్య చాణక్యుడు వేల సంవత్సరాల క్రితమే వివరించారు. ఇప్పటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో మనం ఓడిపోకుండా ఉండాలంటే.. ఆయన చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాలను తప్పక పాటించాలి.
గడిచిపోయిన సమయం మళ్లీ తిరిగి రాదు. మీరు ఏ పని చేసినా సమయాన్ని వృథా చేయకండి. సరైన సమయానికి పని పూర్తి చేయడమే విజయానికి మొదటి మెట్టు.
మనసులో భయం ఉంటే ఏదీ సాధించలేం. భయపడకుండా మీ పనిలో ముందుకు సాగండి. భయపడితే ఓటమి ఖాయం, ధైర్యం చేస్తే గెలుపు మీదే అవుతుంది.
అనవసరంగా డబ్బు ఖర్చు చేయకండి. డబ్బును వృథా చేస్తే భవిష్యత్తులో కష్టాలు తప్పవు. ఈ రోజు మీరు చేసే పొదుపే.. రేపటి మీ ప్రశాంతతకు ఆధారం.
సరైన సమయానికి నిద్రపోండి, మంచి ఆహారం తీసుకోండి. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఎలాంటి కష్టమైన పనైనా సులభంగా చేయగలడు.
మీ నిజాయితీకి విలువ ఇవ్వని వాళ్లకు, మిమ్మల్ని చెడు మార్గంలో నడిపించే వాళ్లకు దూరంగా ఉండండి. అలాంటి వాళ్ల స్నేహం మీ జీవితాన్నే నాశనం చేయగలదు.
